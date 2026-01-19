ბულგარეთის პრეზიდენტმა რუმენ რადევმა გადადგომის შესახებ გამოაცხადა. ამის შესახებ მან ერისადმი სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა.
მისი თქმით, ის განაცხადს 20 იანვარს წარადგენს. რადევმა ასევე გამოთქვა რწმენა, რომ [ვიცე-პრეზიდენტი] ილიანა იოტოვი „მისი ღირსეული შემცვლელი იქნება“.
რადევ 2027 წლის იანვრამდე ყოფილიყო ამ თანამდებობაზე. მისმა გადადგომამ გამოიწვია ვარაუდები, რომ ის საკუთარ პოლიტიკურ პარტიას შექმნის, რათა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა მას შემდეგ, რაც ახლახან გადადგა წინა მთავრობა.
ბულგარეთის პრეზიდენტი ძირითადად ცერემონიულ მოვალეობებს ასრულებს, რეალური ძალაუფლება კი პრემიერ-მინისტრის ხელშია.
როგორც Reuters-ი შენიშნავს, ბულგარეთი ოთხი წლის განმავლობაში მერვე საპარლამენტო არჩევნებს უახლოვდება. პარლამენტში ბევრი დაქსაქსული ფრაქციაა, რის გამოც არჩევნებში გამარჯვებულები ვერ ახერხებდნენ უმრავლესობის მოპოვებას ან სტაბილური კოალიციების ჩამოყალიბებას.
ბოლო კოალიციამ თითქმის ერთი წელი იარსება, სანამ ახალი ბიუჯეტის და ფართოდ გავრცელებული კორუფციის წინააღმდეგ პროტესტმა არ აიძულა ის გადამდგარიყო დეკემბერში. არჩევნები უახლოეს თვეებშია მოსალოდნელი.
ერთი წლის წინ საჰაერო ძალების ყოფილმა მეთაურმა, რადევმა, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე გამოსვლისას გაიხსენა „კისინჯერის გეგმა“, რაც უკრაინის ტერიტორიების ნაწილის დათმობას გულისხმობს „სუვერენული, დემოკრატიული და თავისუფალი უკრაინის სანაცვლოდ“. რადევი გამოვიდა მოწოდებით, „იბრძოლონ იმისთვის, რაც რეალურად შესაძლებელია“.
2023 წლის მარტში, ევროკავშირის სამიტზე, რომელზეც უკრაინისთვის 1 მილიონი ჭურვის შეძენა განიხილებოდა, რადევი არ დაეთანხმა ამ პროგრამაში სოფიის მონაწილეობას და ასევე გამოვიდა ბულგარული საბრძოლო მასალის უკრაინისთვის მესამე ქვეყნების მეშვეობით მიწოდების წინააღმდეგ.
ფორუმი