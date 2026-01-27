მიხეილ ყაველაშვილმა 57 პატიმარი შეიწყალა

„კონსტიტუციით მინიჭებული ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენება ეფუძნება ჰუმანიზმის პრინციპს, ასევე სახელმწიფო ინტერესს“, - წერია განცხადებაში.
მასში არ არის დაკონკრეტებული, შეწყალებულთა შორის არიან თუ არა ქალები და არასრულწლოვნები.
„ქართული ოცნების“ მიერ საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტად არჩეულმა მიხეილ ყაველაშვილმა 59 ადამიანი შეიწყალა, მათგან 57 მსჯავრდებული იყო, ორს კი ნასამართლობა მოეხსნა. ინფორმაციას ავრცელებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახური.
