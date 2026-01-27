Accessibility links

ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ დაგეგმილი ბრიფინგი გადაიდო

„ჰელსინკის კომისია“, რომელიც აშშ-ის სამთავრობო უწყებაა, მონიტორინგს უწევს ადამიანის უფლებების, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებს ეუთოს წევრ 57 ქვეყანაში.

უამინდობის გამო ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ დაგეგმილი ბრიფინგი გადაიდო. ინფორმაცია თავად კომისიამ გაავრცელა სოციალურ ქსელ X-ში.

„ეს ბრიფინგი ამინდის პირობების გამო გადაიდო“, - წერია განცხადებაში.

ბრიფინგი, რომელიც „ქართული ოცნების“ მიერ განსხვავებული აზრის მზარდი ჩახშობის“ შესახებ იგეგმებოდა, 28 იანვარს უნდა გამართულიყო, თუმცა აშშ-ში უამინდობაა. ძლიერი თოვლით გამოწვეული მიზეზებით დაიღუპა რამდენიმე ადამიანი. ასევე, გადაიდო და გაუქმდა ათასობით რეისი.

გასული წლის 4 დეკემბერს, მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ იხილა BBC-ის მიერ მომზადებული მასალა საქართველოში 2024 წლის ნოემბერ-დეკემბერში აქციების დაშლის დროს გამოყენებული საეჭვო ნივთიერების შესახებ, ჰელსინკის კომისიამ საქართველოში „კამიტის“ გამოყენებაზე ინფორმაციის გადამოწმება და პასუხისმგებელი პირებისთვის სანქციების დაწესება მოითხოვა.


