ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარე დააკავეს პოლიციელზე ძალადობისთვის

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, "პოლიციელზე ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით" დაკავებულია ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარე, „ქართული ოცნების” წარმომადგენელი დავით შარაშიძე. მისი დაკავების შესახებ დღეს, 28 იანვარს დილით განაცხადა შსს-მ.
პოლიცია ეძებს შარაშიძესთან ერთად ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილე ორ პირს, რომლებიც შსს-ს თანახმად, „მიმალვაში” არიან.
შსს-ს ინფორმაციით, „27 იანვარს, ოზურგეთში მდებარე ერთ-ერთ რესტორანში, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარემ და მასთან ერთად მყოფმა ორმა მოქალაქემ ჯგუფურად იძალადეს პოლიციელზე, რომელიც იმ მომენტისთვის არ ასრულებდა სამსახურებრივ მოვალეობას”.
შსს-ს თანახმად, შარაშიძე და კიდევ ორი პირი ფიზიკურად გაუსწორდნენ პოლიციელს, რომელსაც დაზიანებები აქვს სახესა და სხეულზე.
სავარაუდოდ, იმის გამო, რომ პოლიციელი მომხდარის დროს სამსახურებრივ მოვალეობას არ ასრულებდა, შსს-მ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლის პირველი ნაწილის პრიმა მუხლის “ბ” ქვეპუნქტით დაიწყო, რაც ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობას გულისხმობს.
შსს-ში განაცხადეს, რომ გამოძიების დასრულებამდე ინციდენტში მონაწილე დაზარალებული პოლიციელი გათავისუფლებულია დაკავებული თანამდებობიდან და გადაყვანილია კადრების განკარგულებაში.
- დავით შარაშიძე ჩოხატაურის საკრებულოს თავმჯდომარე გახდა 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში „ქართული ოცნების” გამარჯვების შემდეგ.
- მანამდე ის ჩოხატაურის მერი იყო.
გასულ კვირაში, 19 იანვარს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორმა თანამშრომელმა, კიდევ ორ ადამიანთან ერთად, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა ტყიბულში, ერთ-ერთ რესტორანში მყოფ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ორ თანამშრომელსა და მათ თანმხლებ პირს.
