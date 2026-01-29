კრემლის განცხადებით, რუსეთმა კიდევ ერთხელ მიიწვია ზელენსკი მოსკოვში მოლაპარაკებისთვის

ამ ცნობას Reuters-ი ავრცელებს და საინფორმაციო სააგენტო „ინტერფაქსის“ ინფორმაციას იშველიებს.
ზელენსკიმ ადრე უარყო მსგავსი მიწვევა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს გასულ წელს კიევში ჩასვლა შესთავაზა.
პუტინის თანაშემწემ საგარეო პოლიტიკის სფეროში იური უშაკოვმა 28 იანვარს განაცხადა, რომ პუტინსა და ზელენსკის შორის ნებისმიერი შეხვედრა კარგად მომზადებული და შედეგებზე ორიენტირებული უნდა იყოს.
უშაკოვმა თქვა, რომ თუ ზელენსკი მზად იქნებოდა ასეთი შეხვედრისთვის, მას შეეძლო მოსკოვში ჩასვლა და მისი პირადი უსაფრთხოება გარანტირებული იქნებოდა.
აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა, რომლის ვინაობა არ გავრცელდა, 25 იანვარს Axios-ს განუცხადა, რომ ზელენსკი და პუტინი „ძალიან ახლოს“ იყვნენ შეხვედრის დანიშვნასთან მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას აბუ-დაბიში სამშვიდობო მოლაპარაკება გაიმართა ვაშინგტონის შუამავლობით.
კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა 29 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთმა კიდევ ერთხელ მიიწვია უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მოსკოვში სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღია.
ამ ცნობას Reuters-ი ავრცელებს და საინფორმაციო სააგენტო „ინტერფაქსის“ ინფორმაციას იშველიებს.
