Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ევროკავშირის მიერ “გუშაგთა კორპუსის” ტერორისტულად შერაცხვა „დიდი სტრატეგიული შეცდომაა“: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი

აბას არაყჩი
აბას არაყჩი

ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ევროკავშირის გადაწყვეტილება ირანის “რევოლუციური გვარდიის” „ტერორისტულ ორგანიზაციად“ გამოცხადების შესახებ და ამ ქმედებას უწოდა „დიდი სტრატეგიული შეცდომა“.

„რამდენიმე ქვეყანა ცდილობს ამჟამად თავიდან აიცილოს ტოტალური ომის აფეთქება ჩვენს რეგიონში. ამის ნაცვლად, ევროპა ცეცხლის გაღვივებით არის დაკავებული“, - განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.

ამის ფონზე ირანსა და აშშ-ს შორის დაძაბულობა გაიზარდა მას მერე, რაც ვაშინგტონმა სპარსეთის ყურეში და რეგიონში დიდი რაოდენობით სამხედრო ძალას მოუყარა თავი.

„აშშ-ს დავალებით “შემობრუნების” – [სანქციების კვლავ ამოქმედების] შემდეგ, ის ახლა კიდევ ერთ დიდ სტრატეგიულ შეცდომას უშვებს, როდესაც ჩვენი ეროვნული არმია ვითომ „ტერორისტულ ორგანიზაციად“ გამოაცხადა“, - დასძინა მან, და მიანიშნა ირანის წინააღმდეგ გაეროს სანქციების აღდგენაზე შარშან ევროპის ქვეყნების ინიციატივით.

29 იანვარს ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ "გუშაგთა კორპუსი" ტერორისტული ორგანიზაციების სიაში შეიყვანონ; ბლოკმა ირანს ახალი სანქციებიც დაუწესა.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG