"ყელზე ეტყობა ნაჭდევები" - ეკა ბესელია შვილის დაკავებისა და მასზე ფიზიკური ანგარიშსწორების ამბავს ჰყვება

ეკა ბესელია წერს, რომ, დაკავების შემდეგ, მის შვილს ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
პარტიის "სამართლიანობისთვის" ლიდერი, იურისტი, “ქართული ოცნების” ყოფილი თანაგუნდელი, ეკა ბესელია ფეისბუკპოსტში წერს, რომ ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ მის ვაჟს [რატი მილორავა] პოლიცია ფიზიკურად გაუსწორდა და მას დაზიანებები აღენიშნება.

“შემომიყვანეს ყელის არეში დაზიანებებით, ხელზე სიწითლეებით”, “ყელზე ეტყობა ეს ნაჭდევები” - ეკა ბესელიას მონათხრობით, შვილის სხეულზე ფიზიკური ძალადობის კვალი 31 იანვარს, იზოლატორში მონახულებისას შენიშნა, ხოლო “იზოლატორში გამოყვანის წინ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს”.

“ახლადნაოპერაციებია და გავაფრთხილე ნუ ეჯაჯგურებით , საკმარისად აქვს გადატანილი ყველაფერი და არ მინდა იგივეს განმეორება”, - დაკავების შემდეგ, ღამით, ბესელიას თქმით - შვილს დიდხანს ეძებდა, “24 საათიდან 03 საათამდე” და ვერაფრით აგნებდა.

“ვეძებეთ, ვრეკეთ და ღამის 03 სთ მოიყვანეს დიღმის სამმართველოში და ადგილები არ ქონდათ. 1 სთ ეზოში ყავდათ გაჩერებული . ამ დროს ვნახე რატი პოლიციის მანქანაში ხელბორკილებით და მითხრა რომ ერთმა პოლიციელმა მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. ვთხოვე მშვიდად ყოფილიყო. ღამე ვერ შევედი და დილით ბევრი ზარის შემდეგ შევედით იზოლატორში როგორც იქნა”, - ეკა ბესელია ფეისბუკზე ვიდეოსაც აქვეყნებს.

როგორც წერს, შვილის დაკავებისა და "ძალის გამოყენებით" წაყვანის ამბავი შუაღამის 12:00 საათზე შეიტყო; ხოლო როდესაც ადგილზე მივიდა, დაინახა, რომ - ვაკე-საბურთალოს გზაზე იყო გაჩერებული პოლიციის ავტომანქანა, თუმცა მისი შვილი “გადაყვანილი ყავდათ სადღაც”.

“როგორც მითხრეს ნასვამი მართავდა მანქანას და საპატრულო პოლიცია დაედევნა, გაჩერდა და ამ დროს წინ მდგომ ტაქსის ა/ მანქანას მიედო ისე, რომ არც ერთი მანქანა არაა დაზიანებული. ტაქსის მძღოლმა განაცხადა , რომ არანაირი პრეტენზია არ ქონდა და გაუშვეს”, - როგორც ბესელიას განცხადებიდან ირკვევა, 31 იანვრის 15.35 საათამდე დაკავების ოქმი არ გადაუციათ.

“რაც დაარღვია - ადმინისტრაციული წესით აგებს პასუხს , მაგრამ ვინც მას მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა ( ყელზე ეტყობა ეს ნაჭდევები) და არღვევს ამ დრომდე კანონს - იმის პასუხისმგებლობაზე სამთავრობო პროპაგანდას კითხვა გაუჩდება ?”, - ბესელია აღნიშნავს, რომ “დაიწყო წერა პროპაგანდამ ათასი სიბინძურის გავრცელება”.

რადიო თავისუფლება დეტალების გარკვევას ცდილობს.

[განახლება]

შს სამინისტროს ინფორმაციით, რატი მილორავა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლით დააკავეს - რაც პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. ამ დარღვევისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 2 000 ლარიდან 5 000 ლარამდე ან ადმინისტრაციული პატიმრობა 60 დღემდე ვადით.

