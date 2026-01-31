"ყელზე ეტყობა ნაჭდევები" - ეკა ბესელია შვილის დაკავებისა და მასზე ფიზიკური ანგარიშსწორების ამბავს ჰყვება

“შემომიყვანეს ყელის არეში დაზიანებებით, ხელზე სიწითლეებით”, “ყელზე ეტყობა ეს ნაჭდევები” - ეკა ბესელიას მონათხრობით, შვილის სხეულზე ფიზიკური ძალადობის კვალი 31 იანვარს, იზოლატორში მონახულებისას შენიშნა, ხოლო “იზოლატორში გამოყვანის წინ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს”.
“ახლადნაოპერაციებია და გავაფრთხილე ნუ ეჯაჯგურებით , საკმარისად აქვს გადატანილი ყველაფერი და არ მინდა იგივეს განმეორება”, - დაკავების შემდეგ, ღამით, ბესელიას თქმით - შვილს დიდხანს ეძებდა, “24 საათიდან 03 საათამდე” და ვერაფრით აგნებდა.
“ვეძებეთ, ვრეკეთ და ღამის 03 სთ მოიყვანეს დიღმის სამმართველოში და ადგილები არ ქონდათ. 1 სთ ეზოში ყავდათ გაჩერებული . ამ დროს ვნახე რატი პოლიციის მანქანაში ხელბორკილებით და მითხრა რომ ერთმა პოლიციელმა მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა. ვთხოვე მშვიდად ყოფილიყო. ღამე ვერ შევედი და დილით ბევრი ზარის შემდეგ შევედით იზოლატორში როგორც იქნა”, - ეკა ბესელია ფეისბუკზე ვიდეოსაც აქვეყნებს.
როგორც წერს, შვილის დაკავებისა და "ძალის გამოყენებით" წაყვანის ამბავი შუაღამის 12:00 საათზე შეიტყო; ხოლო როდესაც ადგილზე მივიდა, დაინახა, რომ - ვაკე-საბურთალოს გზაზე იყო გაჩერებული პოლიციის ავტომანქანა, თუმცა მისი შვილი “გადაყვანილი ყავდათ სადღაც”.
“როგორც მითხრეს ნასვამი მართავდა მანქანას და საპატრულო პოლიცია დაედევნა, გაჩერდა და ამ დროს წინ მდგომ ტაქსის ა/ მანქანას მიედო ისე, რომ არც ერთი მანქანა არაა დაზიანებული. ტაქსის მძღოლმა განაცხადა , რომ არანაირი პრეტენზია არ ქონდა და გაუშვეს”, - როგორც ბესელიას განცხადებიდან ირკვევა, 31 იანვრის 15.35 საათამდე დაკავების ოქმი არ გადაუციათ.
“რაც დაარღვია - ადმინისტრაციული წესით აგებს პასუხს , მაგრამ ვინც მას მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა ( ყელზე ეტყობა ეს ნაჭდევები) და არღვევს ამ დრომდე კანონს - იმის პასუხისმგებლობაზე სამთავრობო პროპაგანდას კითხვა გაუჩდება ?”, - ბესელია აღნიშნავს, რომ “დაიწყო წერა პროპაგანდამ ათასი სიბინძურის გავრცელება”.
რადიო თავისუფლება დეტალების გარკვევას ცდილობს.
შს სამინისტროს ინფორმაციით, რატი მილორავა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლით დააკავეს - რაც პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. ამ დარღვევისთვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 2 000 ლარიდან 5 000 ლარამდე ან ადმინისტრაციული პატიმრობა 60 დღემდე ვადით.
