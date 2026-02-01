სლოვაკეთის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი ეპშტეინთან კავშირების გამო გადადგა

მიროსლავ ლაიჩაკი, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, მათ შორის იყო, რომლებიც ზეწოლის ქვეშ მოექცნენ პარასკევს აშშ-ის ხელისუფლების მიერ ეპშტეინის შესახებ ახალი დოკუმენტების გამოქვეყნების შემდეგ.
BBC-ის ცნობით, ლაიჩაკს ეპშტეინთან ქალების შესახებ ტექსტური შეტყობინებებით მიმოწერა ჰქონდა 2018 წელს, როდესაც სლოვაკი ოფიციალური პირი საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობას მეორე ვადით იკავებდა.
პრემიერმინისტრმა რობერტ ფიცომ შაბათ საღამოს Facebook-ზე გამოქვეყნებულ შეტყობინებაში განაცხადა, რომ მან მიიღო 62 წლის ლაიჩაკის თანამდებობიდან გადადგომა.
ნაციონალისტმა ლიდერმა განაცხადა, რომ მთავრობა კარგავს „გამოცდილებისა და ცოდნის საოცარ წყაროს საგარეო პოლიტიკაში“ და დასძინა, რომ ლაიჩაკმა „კატეგორიულად უარყო“ მის წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებები.
მან განაცხადა, რომ მედიის მიერ გაშუქება და ოპოზიციის განცხადებები ამ საქმესთან დაკავშირებით „იმდენად ხმამაღალი იყო თავისი ინტენსივობითა და ტონით, თითქოს სლოვაკეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე საუბრობდნენ“.
ლაიჩაკი 2009 წლიდან 2010 წლამდე და შემდეგ, 2012 წლიდან 2020 წლამდე იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. ის იყო ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის პრეზიდენტი, რაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სისტემაში ერთ-ერთი მთავარი თანამდებობაა.
აშშ-ის გენერალური პროკურორის მოადგილემ ტოდ ბლანშმა CNN-ის გადაცემაში „სახელმწიფო მდგომარეობის“ შესახებ თქვა, რომ „ჩვენს მიერ ადრე ჩატარებული კვლევით დავასკვენით, რომ ასეთი ინფორმაცია არ არსებობს და ამ აზრზე დავრჩით ეპშტეინის ნანახი და გამოქვეყნებული ფაილების მიხედვითაც.“
შაბათ-კვირას ონლაინ რეჟიმში ხელმისაწვდომი სამ მილიონზე მეტი ელემენტი მოიცავდა ელფოსტას, ფოტოებსა და ვიდეო კლიპებს, ასევე ნახსენები იყო მრავალი გავლენიანი ფიგურა, როგორიცაა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ილონ მასკი, ბილ გეითსი და ყოფილი პრინცი ენდრიუ მაუნტბეტენ-უინდსორი.
ამერიკელმა ფინანსისტმა ეპშტეინმა თავი მოიკლა 2019 წელს, როდესაც ციხეში იმყოფებოდა სასამართლო პროცესის მოლოდინში ადამიანებით ვაჭრობისა და მათი სექსუალური ექსპლუატაციის ბრალდებით. მისმა ურთიერთობებმა სხვა პოლიტიკურ მოღვაწეებთან და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან დაპირისპირება გამოიწვია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ფორუმი