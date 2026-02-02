Accessibility links

უკრაინაში გამოკითხულთა 52% უარყოფს დონბასის სრულად დათმობას უსაფრთხოების სანაცვლოდ

ომით განადგურებული ქალაქი კონსტანტინოვკა უკრაინის დონეცკის ოლქში
უკრაინაში გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი კატეგორიულად უარყოფს ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ რუსეთისთვის მთელი დონბასის დათმობას.

კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ დღეს, 2 თებერვალს გამოქვეყნებული კვლევით, ეს შედეგი აჩვენა 2026 წლის იანვრის ბოლოს ჩატარებულმა გამოკითხვამ.

  • რუსეთმა უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან თითქმის ოთხი წლის განმავლობაში ვერ შეძლო უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე, სასარგებლო წიაღისეულით მდიდარი დონბასის სრულად დაპყრობა.
  • რუსეთი უკრაინისგან დონბასის მთლიანად დათმობას და არაოკუპირებული რაიონებიდან ჯარების გაყვანას მოითხოვს ომის დასრულების მიზნით აშშ-ის მიერ ინიციირებული მოლაპარაკებების პროცესში.
  • უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის არაერთხელ უთქვამს, რომ ტერიტორიების დათმობას ვერ დასთანხმდებიან.

კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ უკრაინაში ჩატარებული ახალი გამოკითხვის შედეგებით, რომლებიც დღეს გამოქვეყნდა, რესპონდენტების 52% კატეგორიულად უარყოფს წინადადებას, რომ შეერთებული შტატებისა და ევროპისგან უსაფრთხოების გარანტიების სანაცვლოდ მთელი დონბასი რუსეთის კონტროლქვეშ გადავიდეს. ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი, 59%-ია კიევში.

წინდადების სირთულის მიუხედავად, მის მისაღებად მზად არის უკრაინაში გამოკითხულთა 40%. დადებითი პასუხის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი, 44%-ია ქვეყნის სამხრეთში.

სოციოლოგების თანახმად, ახალი შედეგები არსებითად არ განსხვავდება იანვრის პირველ ნახევარში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებისგან.

კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტის ახალი კვლევით, გამოკითხულთა მხოლოდ 20% მოელის, რომ ომი უახლოეს კვირებში, ან თუნდაც 2026 წლის პირველ ნახევარში დასრულდება.

რესპონდენტების 65%-ის თანახმად, მზად არიან ომს გაუძლონ იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება.

კვლევისთვის სოციოლოგებმა შემთხვევით შერჩევის პრინციპით, სატელეფონო ინტერვიუს ფორმით 1003 სრულწლოვანი მოქალაქე გამოკითხეს უკრაინის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ავტორთა განმარტებით, ცდომილება 4,1%-მდეა.

  • უკრაინამ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა 4-5 თებერვალს არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქ აბუ-დაბიში უნდა განაგრძონ მოლაპარაკება იმის დასრულების პირობებზე.
  • პირველი სამმხრივი შეხვედრის შემდეგ, რომელიც აბუ-დაბიში 23-24 იანვარს გაიმართა, ამერიკულმა და უკრაინულმა მხარეებმა განაცხადეს, რომ საკვანძოდ რჩება ტერიტორიების საკითხი.
  • კრემლში განაცხადეს, რომ რუსეთისთვის ტერიტორიულ საკითხს პრინციპული მნიშვნელობა აქვს.




