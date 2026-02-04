ჯერჯერობით უცნობია რამდენ სტუდენტს მიიღებენ სახელმწიფო უნივერსიტეტები იმ წელს, როცა ორმაგი ოდენობის აბიტურიენტი იქნება

სადავო პარლამენტში "ზოგადი განათლების" და "უმაღლესი განათლების" შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის საკითხზე მსჯელობისას განათლების მინისტრის მოადგილეს ზვიად გაბისონიას ჰკითხეს, რამდენი სტუდენტის მიღებას შეძლებენ უნივერსიტეტები იმ წელს, როცა მე-11 და მე12- კლასების მოსწავლეები სწავლას ერთდროულად დაამთავრებენ და აბიტურიენტთა რაოდენობა გაორმაგდება.
საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად სრული ზოგადი განათლების ხანგრძლივობა 11 წლით განისაზღვრება, მე-12 კლასის გავლა კი ნებაყოფლობით გახდება 2028-2029 სასწავლო წლიდან.
"ჩვენ ვამბობთ, რომ უფასო განათლება ხდება, ეს არის ამ კანონის მთავარი პრიორიტეტი, მეორე მხრივ მიაწყდება უამრავი ადამიანი, ორჯერ მეტი და ბევრი დარჩება გარეთ და მოუწევთ ფასიანებზე გადასვლა და ფასის გადახდა და იმ ფასიანსაც თუ აქამდე სახელმწიფო რაღაც დონეზე აფინანსებდა, ახლა აღარ აფინანსებს და აღმოჩნდება, რომ ოჯახების მნიშვნელოვანი ნაწილი სერიოზული გამოწვევის წინაშე დადგენა და ამის დარეგულირება როგორ ხდება?", - იკითხა "ხალხის ძალის" წარმომადგენელმა დეპუტატმა სოზარ სუბარმა.
მომავალი სასწავლო წლიდან უნივერსიტეტების საგრანტო დაფინანსების მოდელი უქმდება. დაფინანსებას მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მიიღებენ, კერძო უნივერსიტეტების შემთხვევაში კი სტუდენტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებს დაფინანსებას, თუკი მთავრობა ჩათვლის, რომ „დამატებითი საჭიროება“ არსებობს.
"მოცემული მომენტისთვის რეგისტრაციების მიხედვით შეიძლება დამატებითი გადაწყვეტიება იქნეს მიღებული კვოტირების ნაწილზე. პრემიერ-მინისტრის განცხადება იყო ოფიციალური, რომ კვოტირების შემცირებას არ ვგეგმავთ, მოხდება მხოლოდ პროგრამების მიხედვით დადარება და რაოდენობა იგივე იქნება შენარჩუნებული და შემდეგ თანდათან მოხდება გადათვლა კვოტირების ნაწილისა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო მოახდენს შრომის ბაზართან დადარებას ამ რაოდენობისა, ამიტომ ამ წუთას გაგვიჭირდება გითხრათ, იმ დროისთვის კვოტირების ნაწილი რა იქნება თუ დამატებითი გადაწყვეტილებები იქნება საჭირო, იმ დროსთვის უფრო მზად ვიქნებით რომ კონკრეტული პასუხი გაგცეთ" - თქვა მინისტრის მოადგილემ და დეპუტატს დაუდასტურა, რომ "პრობლემა" მათთვის ცნობილია.
"საუბარია იმ წელზე როცა მეთერთმეტე კლასზე გადასვლასთან დაკავშირებით ორი კლასი დაამთავრებს ერთდროულად ანუ ორმაგი ნაკადი იქნება ერთდროულად, შესაბამისად, ჩვენ საქმის კურსში ვართ ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ახლა ამ ტიპის გადაწყვეტილება არარელევანტური იქნება, რადგან კვოტირების ნაწილიც ორი წლის მერე რა იქნება ცოტა რთულია განვსაზღვროთ", - თქვა ზვიად გაბისონიამ.
სოზარ სუბარმა მას დამატებით ჰკითხა, "ანუ იმ წელს, როდესაც ორი კლასის აბიტურიენტები ერთად დაამთავრებენ კვოტირება შეიძლება იყოს განსხვავებული და უფრო მაღალი რაოდენობა მიიღონ უნივერსიტეტებმა?".
მინისტრის მოადგილის სიტყვებით "შესაძლებელია, თუმცა დამოკიდებულია იმ პერიოდის კვოტირება რამდენი იქნება ზოგადად შესაბამის პროგრამებთან დაკავშირებით".
"იმიტომ რომ ყოველწლიურად მოხდება დაზუსტება შესაბამისი კვოტირებისა, ანუ წლევანდელი კვოტირება შეიძლება განსხვავდებოდეს მომავალი წლის კვოტირებისგან. ორი წლის შემდეგ კვოტირებისგან. ხუთი წლის შემდეგ კვტირებისგან და ა.შ ",- თქვა ზვიად გაბისონიამ.
"უმაღლესი განათლების რეფორმის“ ფარგლებში დაგეგმილი ცვლილებებით, მთავრობას შეეძლება განსაზღვროს ამა თუ იმ ფაკულტეტზე სტუდენტების კვოტები - „შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე“. მოდელი წელსვე ამოქმედდება.
როგორც გასული წლის ბოლოს საკომიტეტო მოსმენისას განაცხადა ზვიად გაბოსონიამ არსებული მოდელის პირობებში სტუდენტები „პოპულარული პროფესიების მიხედვით“ ნაწილდებიან, რაც, მთავრობის გადმოსახედიდან „სერიოზულ პრობლემას ქმნის, შრომის ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, დასაქმების ნაწილში“.
- საუნივერსიტეტო განათლების რეფორმა მოიცავს ფაკულტეტების შემცირებას პრინციპით - „ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი“.
- იგი მიზნად ისახავს სახელმწიფო უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემის ცვლილებასა და სახელმწიფოს დაკვეთით მუშაობას.
- ასევე ორი სახელმწიფო უნივერსიტეტის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანებას
- ექსპერტები რეფორმას აკრიტიკებენ, როგორც ევროპული საგანმანათლებლო სისტემისგან იზოლაციისა და აკადემიური თავისუფლების ხელყოფის საფრთხეს.
- ამასთან, ექსპერტების ნაწილი აცხადებს არ უნახავთ შრომის ბაზრის კვლევის ანგარიში. რომლის საფუძველზეც ხსნის განათლების სამინისტრო ორი სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანების გადაწყვეტილებას.
როგორც სოციოლოგი, თსუ-ს პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვიილ წერს. "არცერთ ნორმალურ ქვეყანაში არ ხდება, რომ შრომის ბაზარი განსაზღვრავდეს იმას, რომელი სასწავლო პროგრამა დაიხუროს ან გაიხსნას, ზუსტად რამდენი სტუდენტი იქნეს მიღებული ამა თუ იმ სასწავლო პროგრამაზე (ე.წ. კვოტები) და ა.შ. შრომის ბაზრის კვლევამ შეიძლება განსაზღვროს მხოლოდ ზოგადი ორიენტირები და ამ საფუძველზე გაიცეს გარკვეული რეკომენდაციები". მისი დასკვნით "ხელისუფლებას უნდა, რომ საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემა გახდეს ქვეყნის ეკონომიკური ჩამორჩენილობის და გაღარიბებული შრომის ბაზრის მძევალი. და ეს ამ ქვეყნის დეგრადაციის საფუძველია!"
