უკრაინის გენერალური შტაბში წყარომ დაადასტურა Starlinks-ის ბლოკირების გამო რუსეთის ჯარების მიერ თავდასხმების შემცირება

უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა, მიხაილო ფიედოროვმა, 5 თებერვალს განაცხადა, რომ „თეთრ სიაში“ შემავალი Starlink-ის სატელიტური ინტერნეტ ტერმინალები მუშაობს, ხოლო რუსული სამხედროების მიერ გამოყენებული ტერმინალები დაბლოკილია.
რადიო თავისუფლებას უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წყაროებმა დაუდასტურეს, რომ უკრაინასა და SpaceX-ს შორის არარეგისტრირებული Starlink-ის სატელიტური ინტერნეტ ტერმინალების დაბლოკვის შესახებ შეთანხმების შემდეგ, რუსულმა ძალებმა ფრონტზე თავდასხმების რაოდენობა შეამცირეს.
ანგარიშის თანახმად, თავდასხმების რაოდენობა ზოგიერთ ადგილას შემცირდა, ზოგიერთ რაიონში კი საერთოდ შეწყდა.
5 თებერვლის 16:00 საათის შეჯამების თანახმად, უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დღის დასაწყისიდან ფრონტზე 56 საბრძოლო შეტაკება აღნუსხა.
ფიოდოროვის თანახმად, Starlink-ის ტერმინალების გადამოწმების პროცესი გრძელდება.
კავშირი დაკარგეს არა მხოლოდ შორ მანძილზე მოქმედმა უპილოტო საფრენმა აპარატებმა, არამედ ფრონტის ხაზზე მყოფმა რუსმა ჯარისკაცებმაც, რადგან მათი უმეტესი ნაწილი Starlink-ზე იყო დამოკიდებული. ზოგიერთი რუსული არხის ცნობით, შეჩერებულია თავდასხმის ოპერაციებიც კი.
1 თებერვალს, SpaceX-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ილონ მასკმა განაცხადა, რომ მისი კომპანიის მიერ რუსეთის მიერ Starlink-ის არაავტორიზებული გამოყენების შესაჩერებლად მიღებული ზომები, როგორც ჩანს, „მუშაობს“.
