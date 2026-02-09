რუსეთის ბელგოროდის ოლქის ხელისუფლებამ ბავშვებისა და პენსიონერების ევაკუაცია გადაიფიქრა

რეგიონის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლადკოვმა დღეს, 9 თებერვალს დილით გამოაცხადა, რომ ენერგეტიკოსების „გმირული ძალისხმევით” ბელგოროდში გათბობის მიწოდება აღდგა.
- მაშინ, როცა რუსეთის ჯარები დიდი ხანია ანადგურებენ უკრაინის ენერგოობიექტებს და ამ ზამთარშიც, ძლიერი ყინვის პირობებში მკაცრად შეზღუდულია ელექტროენერგიის, გათბობისა და წყლის მიწოდება, რუსეთის ბელგოროდის ოლქის ხელისუფლებამ ბოლო დღეებში არაერთხელ განაცხადა უკრაინის მხრიდან ენერგოობიექტებზე სარაკეტო დარტყმების შესახებ.
- 8 თებერვალს ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორმა გლადკოვმა განაცხადა, რომ რეგიონის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ ბელგოროდში გათბობის გარეშეა ასეულობით მრავალბინიანი სახლი და ათეულობით სკოლა, საბავშვო ბაღი და პოლიკლინიკა, ამიტომ სკოლის ასაკის ბავშვების მშობლებს მიმართა, განაცხადები წარადგინონ და ბავშვებს სხვა რეგიონებში გადაიყვანენ. ევაკუაცია შესთავაზეს მრავალშვილიან ოჯახებს და მარტოხელა პენსიონერებსაც.
გუბერნატორ გლადკოვის ტელეგრამ-არხზე დღეს, 9 თებერვალს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქ ბელგოროდში გათბობა დიდწილად აღდგენილია, ჯერჯერობით მომარაგების გარეშე რჩება მხოლოდ 61 სახლი და რამდენიმე სკოლა, საბავშვო ბაღი და პოლიკლინიკა და მათთვის გათბობის მისაწოდებლად მუშაობა გრძელდება, ამიტომ რეგიონიდან „გუშინ დასახელებული კატეგორიების გასვლის საჭიროება“ აღარ არის.
- რუსეთის ბელგოროდის ოლქს სამხრეთით და დასავლეთით ესაზღვრებიან უკრაინის ლუგანსკის, ხარკოვის და სუმის ოლქები. ქალაქ ბელგოროდიდან უკრაინის საზღვრამდე 42 კილომეტრია.
გამოცემა „უკრაინსკა პრავდას“ ცნობით, 8 თებერვალს კიევის საავიაციო ინსტიტუტის სტუდენტებთან და პედაგოგებთან შეხვედრისას პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინის ენერგეტიკას უტევს, რათა საზოგადოება დაასუსტოს და გატეხოს, ამიტომ, პასუხად უკრაინა უტევს რუსეთის ენერგეტიკას, რადგან შეუძლებელია ისინი სინათლეში, მშვიდად ცხოვრობდნენ მაშინ, როცა უკრაინელები იყინებიან.
ამასთან, უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ეს პასუხი „სარკისებრი“ არ არის, რადგან უკრაინას გაცილებით ნაკლები რესურსი აქვს.
- რუსეთის არმიამ უკრაინის ენერგოობიექტების განადგურება ჯერ კიდევ 2022 წლიდან, ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან რამდენიმე თვეში დაიწყო.
- უკრაინის ენერგოობიექტების მიზანმიმართულად განადგურების გამო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ 2024 წლის მარტში გასცა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის სარდლის, ადმირალ ვიქტორ სოკოლოვის და საჰაერო-კოსმოსური ძალების შორეული ავიაციის სარდლის, გენერალ-ლეიტენანტ სერგეი კობილაშის დაპატიმრების ორდერები.
