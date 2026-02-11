ბავშვები დაიღუპნენ ხარკოვის ოლქზე რუსული დრონებით შეტევის შედეგად

უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ტელეგრამ-არხზე 11 თებერვალს, გამთენიისას გამოქვეყნებული ცნობით, გასულ ღამით რუსეთის ჯარებმა დრონებით დაარტყეს ბოჰოდუხოვის იმ ნაწილს, სადაც კერძო სახლებია. სრულად დაინგრა ერთი სახლი.
მაშველებმა ნანგრევებიდან ამოიტანეს სამი ბავშვის და ერთი მამაკაცის ცხედრები. დაღუპული არიან ერთი წლის ბიჭები, ორი წლის გოგო და 34 წლის კაცი. დაშავებულია ორი ადამიანი, მათ შორის 35 წლის ქალი, რომელიც ორსულადაა.
ხარკოვის საოლქო-სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, კიდევ ერთი დაშავებული 74 წლის ქალია.
10 თებერვალს დედა და შვილი დაიღუპნენ დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკში, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, რუსეთის ჯარებმა მართვადი ავიაბომბებით დაარტყეს. დაღუპული გოგო 11 წლის იყო.
