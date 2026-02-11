Accessibility links

ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის 90 მლრდ ევროს სესხის გამოყოფას

ევროპის პარლამენტის შენობა. სტრასბურგი, 25 მაისი, 2024.
ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა ევროკომისიის წინადადებას უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სესხის გამოყოფის შესახებ სამხედრო და საბიუჯეტო ხარჯების დასაფინანსებლად.

სესხი დამტკიცდა 2026-2027 წლების პერიოდისთვის. კენჭისყრაში 458 წევრმა მხარი დაუჭირა ინიციატივას, 140-მა წინააღმდეგ მისცა ხმა, ხოლო 44-მა თავი შეიკავა.

უკრაინისთვის სესხი შედგება 60 მილიარდი ევროს სამხედრო დახმარებისა და 30 მილიარდი ევროს ბიუჯეტის მხარდაჭერისგან. ეს დაფარავს უკრაინის საჭიროებების ორ მესამედს 2026-2027 წლებში, როგორც საბიუჯეტო, ასევე თავდაცვის სექტორებში, იტყობინება „ევროპეისკა პრავდა“.

უკრაინისთვის ერთობლივი სესხის შესახებ გადაწყვეტილება დამტკიცდა ევროკავშირის სამიტზე 19 დეკემბერს.


