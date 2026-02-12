რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანეს რაკეტებითა და დრონებით

კიევის მერის, ვიტალი კლიჩკოს ინფორმაციით, რუსეთის ჯარებმა კიევზე იერიში მიიტანეს ბალისტიკური რაკეტებით. კლიჩკოს ტელეგრამ-არხზე 12 თებერვალს, გამთენიისას გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ქალაქის რამდენიმე რაიონში სახლებია დაზიანებული.
ბალისტიკური რაკეტებით დარტყმის შესახებ იუწყება დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციაც. მისი ინფორმაციით, შეტევა იყო ქალაქებზე, დნეპრსა და პავლოგრადზე. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ განჟას ცნობით, ქალაქ დნეპრში დაშავებული არიან ჩვილი და 4 წლის გოგო. დაზიანებულია კერძო სახლები.
რუსეთის ჯარებმა უპილოტო საფრენი აპარატებით შეუტიეს ოდესას. ადგილობრივი სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის მიერ ტელეგრამით გავრცელებული ინფორმაციით, დაზიანებულია ბიზნეს-ცენტრი და ინფრასტრუქტურის ობიექტი. რა ობიექტია ეს, ლისაკს არ დაუკონკრეტებია. წინასწარი მონაცემებით, ოდესაში ერთი ადამიანი დაშავდა.
უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, რუსული დრონებით შეტევა იყო რკინიგზაზე სუმის ოლქის კონოტოპის რაიონში. დეპოში ხანძარი გაჩნდა.
რუსეთის ჯარების მხრიდან მასირებული შეტევების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე უკრაინის ენერგოობიექტებია. ზამთრის ძლიერი ყინვის პირობებში მკაცრად შეზღუდულია ელექტროენერგიის, გათბობისა და წყლის მიწოდება.
უკრაინის მხრიდან ენერგოობიექტებზე დარტყმისა და სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიისა და გათბობის მიწოდების შეწყვეტის შესახებ პერიოდულად იუწყება რუსეთის სხვადასხვა რეგიონის ხელისუფლებაც.
უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 8 თებერვალს განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინის ენერგეტიკას უტევს, რათა საზოგადოება დაასუსტოს და გატეხოს, ამიტომ, პასუხად უკრაინა უტევს რუსეთის ენერგეტიკას, რადგან შეუძლებელია ისინი სინათლეში, მშვიდად ცხოვრობდნენ მაშინ, როცა უკრაინელები იყინებიან.
