Bloomberg News-ის თანახმად, არსებობს პოტენციური ეკონომიკურ პაქტი აშშ-ს და რუსეთს შორის

რუსეთმა ტრამპის ადმინისტრაციასთან ეკონომიკური თანამშრომლობის პოტენციური სფეროები გამოკვეთა, მათ შორის ორმხრივ ურთიერთობებში აშშ დოლარის გამოყენების შესაძლო დაბრუნება, იტყობინება Bloomberg News-ი კრემლის შიდა მემორანდუმზე დაყრდნობით.
ანგარიშში ნათქვამია, რომ მაღალი დონის დოკუმენტი, რომელიც წელს არის შემუშავებული, შვიდ სფეროს განსაზღვრავს, სადაც ერთმანეთს ემთხვევა რუსეთისა და აშშ-ის ეკონომიკური მიზნები უკრაინის ომის ნებისმიერად დამთავრების შემდეგ.
ეს მოიცავს თანამშრომლობას განახლებადი ენერგიის ნაცვლად წიაღისეული საწვავისთვის ხელშეწყობის საკითხში, ასევე თანამშრომლობას ბუნებრივი აირის, ნავთობისა და სტრატეგიული მინერალების სფეროში, რამაც შეიძლება სარგებელი მოუტანოს ამერიკულ კომპანიებს, ნათქვამია განცხადებაში.
Reuters-მა ინფორმაციის დაუყოვნებლივ დადასტურება ვერ შეძლო. შეერთებული შტატები რუსეთისთვის სანქციების შესაძლო შემსუბუქების გეგმებს ამუშავებდა მაშინ, როცა პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მოსკოვთან ურთიერთობების აღდგენას და უკრაინის ომის დასრულებას ცდილობდა.
თუმცა, იანვარში აშშ-ის ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ ტრამპი ხელს შეუწყობს კონგრესში სანქციების ორპარტიული კანონპროექტის მიღებას იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც რუსეთთან ბიზნეს კავშირები აქვთ.
