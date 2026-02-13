უკრაინამ სარაკეტო დარტყმები განახორციელა ბელგოროდზე, არის მსხვერპლი

გლადკოვის თქმით, ინფრასტრუქტურულ ობიექტზე დარტყმის შედეგად ორი მამაკაცი დაიღუპა. ყველა დაშავებული საავადმყოფოში მოათავსეს, მათგან ერთი მძიმე მდგომარეობაშია.
„სროლის შედეგად სერიოზულად დაზიანდა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. გათიშეს ელექტროენერგიის, გათბობისა და წყლის მიწოდება. სამ საცხოვრებელ კორპუსში ფანჯრები ჩაიმსხვრა, ფასადები დაზიანდა. ასევე დაზიანდა პარკირებული მანქანები“, იტყობინება გლადკოვი.
ბელგოროდის გამოცემა „პეპელი“ იუწყება, რომ დარტყმა განხორციელდა თბოელექტროსადგურზე. ის ასევე იტყობინება, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიერ ჩამოგდებული რაკეტა საცხოვრებელი შენობის სახურავზე დაეცა.
