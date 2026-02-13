Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

უკრაინამ სარაკეტო დარტყმები განახორციელა ბელგოროდზე, არის მსხვერპლი

ბელგოროდი ელექტროენერგიის გარეშე - საილუსტრაციო ფოტო, 4 თებერვალი, 2026
ბელგოროდი ელექტროენერგიის გარეშე - საილუსტრაციო ფოტო, 4 თებერვალი, 2026

უკრაინის ჯარებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს რუსეთის ქალაქ ბელგოროდზე, განაცხადა რეგიონის ხელმძღვანელმა ვიაჩესლავ გლადკოვმა. ბოლო ინფორმაციით, ორი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაიჭრა.

გლადკოვის თქმით, ინფრასტრუქტურულ ობიექტზე დარტყმის შედეგად ორი მამაკაცი დაიღუპა. ყველა დაშავებული საავადმყოფოში მოათავსეს, მათგან ერთი მძიმე მდგომარეობაშია.

„სროლის შედეგად სერიოზულად დაზიანდა ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა. გათიშეს ელექტროენერგიის, გათბობისა და წყლის მიწოდება. სამ საცხოვრებელ კორპუსში ფანჯრები ჩაიმსხვრა, ფასადები დაზიანდა. ასევე დაზიანდა პარკირებული მანქანები“, იტყობინება გლადკოვი.

ბელგოროდის გამოცემა „პეპელი“ იუწყება, რომ დარტყმა განხორციელდა თბოელექტროსადგურზე. ის ასევე იტყობინება, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიერ ჩამოგდებული რაკეტა საცხოვრებელი შენობის სახურავზე დაეცა.


ფორუმი

XS
SM
MD
LG