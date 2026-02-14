რუბიოს განცხადებით, აშშ არ არის დარწმუნებული, რომ რუსეთი მშვიდობისკენ ისწრაფვის

რუბიოს თქმით, რუსი ოფიციალური პირები აშშ-ს არწმუნებენ, რომ ეს ასეა, თუმცა: „ჩვენ გავაგრძელებთ ამის გადამოწმებას“, - დასძინა მან.
სახელმწიფო მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებების დასაწყებად, აშშ-ის ჩარევა იყო საჭირო (აღნიშნა ღაზის შემთხვევაში გაეროს უძლურების ფაქტიც და თავის გამოსვლაში ისიც თქვა, რომ გაეროს კვლავ შეუძლია იყოს სიკეთის ინსტრუმენტი მსოფლიოში, მიუხედავად იმისა, რომ მან აჩვენა თავისი უუნარობა, გაუმკლავდეს ჩვენი დროის ზოგიერთ აქტუალურ გამოწვევას).
მისი სიტყვებით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ყველაფერს გააკეთებს მშვიდობის მისაღწევად.
რუბიოს გამოსვლის დიდი ნაწილი აშშ-სა და ევროპას შორის ურთიერთობებს დაეთმო.
რუბიოს თქმით, აშშ-ის ადმინისტრაციის მიერ ევროკავშირის კრიტიკა კონტინენტის მომავალთან დაკავშირებული შეშფოთებით არის განპირობებული.
რუბიოს თქმით, აშშ-ს სურს მოკავშირეებთან „დიდი ხნის მეგობრობის აღორძინება“ და არა მათი მიტოვება, თუმცა ამისთვის ევროპა „ძლიერი უნდა იყოს“.
დასუსტების ფაქტორად კი მანდ მასობრივი მიგრაცია დაასახელა და
სასაზღვრო უსაფრთხოებაზე საუბრისას, განაცხადა, რომ დასავლეთის კეთილდღეობა - საზღვრების კონტროლზეა დამოკიდებული.
„ეს არ არის ქსენოფობიის გამოხატულება, არამედ ეროვნული სუვერენიტეტის ფუნდამენტური აქტია“, - თქვა რუბიომ, რომელმაც ასევე აღნიშნა, „საზღვრების გარეშე სამყარო ძვირად დაგვიჯდაო“.
რუბიოს გამოსვლას მიუნხენის კონფერენციაზე აპლოდისმენტებით შეხვდნენ. რამდენიმე კომენტატორმა კი აღნიშნა, რომ რუბიოს ტონი შესამჩნევად უფრო რბილი იყო, ვიდრე ერთი წლის წინ, მიუნხენში ვიცე-პრეზიდენტ ჯ.დ. ვენსის გამოსვლისას.
13-15 თებერვალს დაგეგმილ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც წელს 62-ედ იმართება, მიწვეული არიან ასევე მსოფლიოს ასი ქვეყნის საგარეო და თავდაცვის მინისტრები, სულ ათასამდე სტუმარი 120 ქვეყნიდან.
სამდღიან ყოველწლიურ ღონისძიებაზე, სადაც ასობით გავლენიანი ევროპელი ლიდერი, კანონმდებელი, სამხედრო პირი, აკადემიკოსი და სხვა სტუმარია წარმოდგენილი, კონგრესის 50-ზე მეტი წევრი და სხვა ამერიკელი მაღალი თანამდებობის პირი იმყოფება, მათ შორის ცნობილი დემოკრატები.
