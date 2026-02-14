„განსაკუთრებული არაფერია“ - მაკა ბოჭორიშვილი ესტონეთის ელჩის სომხეთში გადაყვანაზე

საქართველოში ესტონეთის ელჩის სომხეთში გადაყვანაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ:
„ელჩების ერთი თანამდებობიდან მეორეზე გადაყვანაში განსაკუთრებული არაფერია, თუ თავად ესტონური მხარე არ აძლევს ამას რაიმე მნიშვნელობას“.
ამ გადაწყვეტილების მიღება, საგარეო უწყებებს შეუძლიათ საკუთარი შეხედულებით და ასე ხდება საქართველოშიც.
ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში, დიპლომატები თანამდებობებზე საქართველოს შემთხვევაშიც იცვლებიან.
გუშინ, 13 თებერვალს, ესტონურმა საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გაავრცელა ცნობა, რომ ესტონეთის მთავრობას სომხეთში გადაჰყავს საქართველოში გამოგზავნილი ელჩი, მარგე მარდისალუ-კაჰარმი, რომელიც ამ პოზიციაზე 2024 წლიდან მუშაობდა.
ის 10 მარტიდან შეწყვეტს საქართველოში ელჩად მუშაობას და სომხეთში გადავა, სადაც ესტონეთის საელჩოს გახსნაა დაგეგმილი.
საქართველოში ესტონეთის დიპლომატიურ მისიას კი საქმეთა დროებითი რწმუნებული გიტა კალმეტი უხელმძღვანელებს.
ესტონეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებლის (Eesti Rahvusringhääling, ERR-მა) ცნობითვე, ეს ცვლილება განპირობებულია ესტონეთისა და საქართველოს მთავრობას შორის „ურთიერთობების გაციებითა“ და „სომხეთთან კონტაქტების გააქტიურებით“.
ესტონეთმა და საქართველომ საელჩოები შესაბამისად 2006 და 2007 წლებში გახსნეს. ამჟამად საქართველოს ესტონეთში ელჩი არ ჰყავს.
- 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების, ევროინტეგრაციაზე „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების განცხადებისა და შემდგომი დემონსტრაციების დარბევის შემდეგ, ესტონეთის ხელისუფლებამ რამდენიმე ათეულ მაღალჩინოსანს დაუწესა სავიზო სანქციები.
- „ძალადობას, პოლიტიკურ მართლმსაჯულებას და დისპროპორციულ სასჯელს დემოკრატიაში ადგილი არ აქვს. ესტონეთი კვლავ დგას ქართული სამოქალაქო საზოგადოების, დამოუკიდებელი მედიის და ქართველი ხალხის გვერდით, რომელიც იბრძვის საკუთარი ღირსებისთვის, უფლებებისა და ევროპული მომავლისთვის“, - ასეთია ტალინის პოზიცია.
13 თებერვალს საქართველოში ესტონეთის საელჩოს ფეისბუკგვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომელშიც მითითებულია ერევანში ესტონეთის საელჩოსთვის ვაკანსიები.
