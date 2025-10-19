გერმანიამ კონსულტაციებისთვის გაიწვია ელჩი პეტერ ფიშერი

„უკვე რამდენიმე თვეა, საქართველოს მთავრობა ეწევა ევროკავშირის, გერმანიის და პირადად საქართველოში გერმანიის ელჩის, პეტერ ფიშერის საწინააღმდეგო აგიტაციას“, - წერს გერმანიის საგარეო იწყება X-ზე.
მათივე ცნობით, ხვალ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭო საქართველოს საკითხს განიხილავს.
პეტერ ფიშერი, აცხადებდა, რომ მისი ელჩობის დასაწყის ეტაპზე მას "საუკეთესო მეგობრად" თვლიდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ახლა მის მიმართ სალანძღავ სიტყვებს არ იშურებენ. ინტენსიური უარყოფითი კამპანიის დაწყების ნიშნულად ის ასახელებს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას.
24 სექტემბერს გერმანიის ელჩი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს - მაშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განმარტა, რომ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ელჩს შეახსენა, რომ დიპლომატებს ვენის კონვენციის თანახმად, არ აქვთ უფლება, ჩაერიონ მასპინძელი ქვეყნის შიდა საქმეებში. ასევე გამოხატეს შეშფოთება ქვეყანაში რადიკალური დღის წესრიგის წახალისებისა და სასამართლო პროცესების პოლიტიზების მცდელობებზე, მათ შორის ელჩების მონაწილეობაზე ამ პროცესებში.
შესვლამდე ელჩმა მედიის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ "დაბარება არის დიპლომატიური სანქციის ფორმა", რაც, მისი შეფასებით, არის "ძალიან უჩვეულო" მეგობარ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში.
"ეს არის გერმანიასთან თანამედროვე საქართველოს ურთიერთობის ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როცა გერმანელი ელჩი სამინისტროში დაიბარეს".
უფრო ადრე "ქართული ოცნების" მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პეტერ ფიშერზე საუბრისას თქვა, რომ „ის პირდაპირ არის ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში”.
