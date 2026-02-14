რომელ ავტომობილებს არ შეეხება აკრძალვა? - გარემოს დაცვის სამინისტრო განმარტავს

- ელექტრომობილებს;
- საქართველოში უკვე რეგისტრირებულ ავტომობილებს;
- იმ ავტომობილებს, რომლებიც იმპორტირებულია 2026 წლის 1 აპრილამდე;
- და რომელთა ტრანსპორტირება საქართველოს მიმართულებით დაწყებულია 2026 წლის 1 აპრილამდე.
დამატებით გავრცელებულ განმარტებაში გარემოს დაცვის სამინისტრო მიუთითებს, რომ აკრძალვა არც ავტომობილების იმპორტზე გავრცელდება - ოღონდ იმ შემთხვევაში, თუ იმპორტიორი არ ახორციელებს მათ საქართველოში რეგისტრაციას.
აკრძალვა არ ეხება:
- რეექსპორტს,
- ტრანზიტსა
- ექსპორტს.
რომელი ავტომობილები ეკუთვნის M1 კატეგორიას?
ეს არის არაუმეტეს 5 ტონა სრული მასის მქონე ავტომობილები, რომლებიც განკუთვნილია მგზავრების გადასაყვანად (მძღოლის ადგილის გარდა არაუმეტეს 8 დასაჯდომი ადგილით) და მათი ბარგის ტრანსპორტირებისთვის.
საზღვაო გადაზიდვის შემთხვევაში, გადამზიდავის მიერ გაცემულ შესაბამის დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს, რომ ავტომობილი გამომგზავნ პორტში ან გემზე მიღებულია ან კონტეინერში ჩატვირთულია 2026 წლის 1 აპრილამდე.
საავტომობილო, სარკინიგზო ან თვითსვლით წამოსული ავტომობილების შემთხვევაში გამონაკლისი იმოქმედებს მხოლოდ მაშინ, თუ ავტომობილი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარს გადმოკვეთს არაუგვიანეს 2026 წლის 1 ივლისისა და იმპორტიორი წარმოადგენს დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, რომ ტრანსპორტირება დაწყებულია 2026 წლის 1 აპრილამდე.
ასევე, ძალაში რჩება მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც, ავტომობილი უნდა აკმაყოფილებდეს ევრო 5ბ სტანდარტს და აღნიშნულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით დამატებითი გამონაკლისი არ ვრცელდება.
12 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ „ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი კობახიძის ინიციატივით, საქართველოში აიკრძალება 6 წელზე მეტი წლოვანების ავტომობილების შემოყვანა.
ამის მიზეზად კი საქართველოში ავტომობილების ჭარბი რაოდენობა მოიყვანა და თქვა: "თუკი 2012 წელს 864 000 ავტომობილი იყო, ეს რიცხვი 2026 წლის მონაცემებით, 2 მილიონს აჭარბებსო".
მთავრობის სხდომაზე ითქვა, რომ კანონპროექტი უკვე წარდგენილია საკანონმდებლო ორგანოში.
