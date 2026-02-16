ტელესერიალ "თეირანის" პროდიუსერი ათენში სასტუმროში მკვდარი იპოვეს

52 წლის ისრაელის მოქალაქის ცხედარი კვირას გვიან ღამით, საბერძნეთის დედაქალაქის ცენტრში, სინტაგმას მოედნის მახლობლად, თავისი სასტუმროს ნომერში იპოვეს, განაცხადა სამართალდამცავმა ორგანომ.
„დანიშნულია გაკვეთა, შემოწმებულია სათვალთვალო კამერები და
ყველაფერი მიუთითებს, რომ ეს თვითმკვლელობა იყო“, - განაცხადა პოლიციის წარმომადგენელმა.
ედენი ათენში 4 თებერვალს ჩავიდა სერიალის მეოთხე სეზონის გადასაღებად, რომელიც Apple TV-ზე - საერთაშორისო ეთერში გადის.
„ეს ღრმა ტკივილია ოჯახისთვის, მეგობრებისა და კოლეგებისთვის“, - ნათქვამია მის კომპანია Donna and Shula Productions-ის განცხადებაში.
კომპანიამ განაცხადა, რომ ჭორები, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ მისი სიკვდილი დამნაშავეობრივი ქმედების შედეგი იყო ან მის ეროვნებას უკავშირდებოდა, „არასწორი და უსაფუძვლოა“.
„ჩვენ ვითხოვთ, რომ დანას ღირსება და მისი საყვარელი ადამიანების პირადი ცხოვრება დაცული იყოს“, - ნათქვამია განცხადებაში.
„თეირანის“ პირველი სამი სეზონი, რომელიც ირანის დედაქალაქში „მოსადის“ აგენტის ფარულად მუშაობას აღწერდა, ათენში გადაიღეს.
მეოთხე სეზონის გადაღებები 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელში „ჰამასის“ მიერ განხორციელებული თავდასხმებისა და ღაზას შემდგომი დაბომბვის გამო გადაიდო.
სერიალი ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად საერთაშორისო ისრაელურ წარმოებად იქცა და 2021 წელს „ემის“ ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო დრამატული სერიალის კატეგორიაში.
ისრაელის კულტურის მინისტრმა მიკი ზოჰარმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ედენი „ისრაელის სატელევიზიო ინდუსტრიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გავლენიანი პროდიუსერი“ იყო.
52 წლის ისრაელის მოქალაქის ცხედარი კვირას გვიან ღამით, საბერძნეთის დედაქალაქის ცენტრში, სინტაგმას მოედნის მახლობლად, თავისი სასტუმროს ნომერში იპოვეს, განაცხადა სამართალდამცავმა ორგანომ.
