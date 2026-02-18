უკრაინამ ლუკაშენკას სანქციები დაუწესა

უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ დღეს, 18 თებერვალს მოაწერა ხელი ბრძანებას ლუკაშენკასთვის პერსონალური და სპეციალური ეკონომიკური სანქციების დაწესების შესახებ.
ზელენსკის განცხადებით, ლუკაშენკამ დიდი ხანია ბელარუსის სუვერენიტეტი გაცვალა პირადი ძალაუფლების გაგრძელებაში, რუსეთს ეხმარება აგრესიის გამო მსოფლიოს მიერ დაწესებული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში, აქტიურად ამართლებს რუსეთის ომს და ახლა უკვე ზრდის თავის მონაწილეობას ომის გაჭიანურებაშიც.
უკრაინის პრეზიდენტის ინფორმაციით:
- 2025 წლის მეორე ნახევარში რუსეთმა ბელარუსის ტერიტორიაზე განათავსა რეტრანსლატორები დრონების სამართავად, რამაც გაზარდა რუსული არმიის შესაძლებლობა დაარტყას უკრაინის ჩრდილოეთ ოლქებს.
- ბელარუსის დახმარების გარეშე რუსეთის ჯარები ვერ შეძლებდნენ უკრაინის ენერგოობიექტებსა და რკინიგზაზე შეტევების ნაწილის განხორციელებას.
- ბელარუსის 3 000-ზე მეტი საწარმო რუსეთის ომის სამსახურშია და კრიტიკულად მნიშვნელოვანი კატეგორიის ტექნიკას, დანადგარებს და კომპონენტებს აწვდიან.
- გრძელდება ინფრასტრუქტურის განვითარება, რათა ბელარუსის ტერიტორიაზე განთავსდეს საშუალო მანძილზე მოქმედების რაკეტები „ორეშნიკი“, რაც აშკარა საფრთხეა არა მხოლოდ უკრაინელების, არამედ ყველა ევროპელისთვისაც.
