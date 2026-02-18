ჟენევაში დასრულდა უკრაინა-აშშ-რუსეთის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი

შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში დასრულდა უკრაინის, რუსეთის და აშშ-ის დელეგაციების მოლაპარაკების მორიგი, ორდღიანი რაუნდი.
შეხვედრის შემდეგ რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, პრეზიდენტ პუტინის თანაშემწემ ვლადიმირ მედინსკიმ მოკლე კომენტარი მისცა მხოლოდ რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხების წარმომადგენლებს და მოლაპარაკებებს „რთული, მაგრამ საქმიანი“ უწოდა.
მედინსკის ინფორმაციით, გუშინ, 17 თებერვალს მოლაპარაკება დიდხანს მიმდინარეობდა სხვადასხვა ფორმატით, დღეს, 18 თებერვალს კი დაახლოებით ორ საათს გაგრძელდა. პუტინის თანაშემწის თანახმად, მომდევნო შეხვედრა უახლოეს ხანში გაიმართება.
- მედინსკიმ რუსეთის დელეგაციას უკრაინა-აშშ-რუსეთის სამმხრივი მოლაპარაკებების პროცესში, რომელიც იანვრის ბოლოდან მიმდინარეობს, პირველად სწორედ ჟენევაში უხელმძღვანელა.
- წინა ორი რაუნდზე, რომელიც არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქ აბუ-დაბიში ჩატარდა, რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო გენერალური შტაბის მთავარი სამმართველოს უფროსი იგორ კოსტიუკოვი.
- კრემლში განაცხადეს, რომ აბუ-დაბიში გამართულ მოლაპარაკებებში მედინსკი არ მონაწილეობდა, რადგან იქ უსაფრთხოების საკითხები განიხილებოდა.
- ვლადიმირ მედინსკი ცნობილია თავისი მსჯელობით უკრაინასთან კონფლიქტის „ისტორიულ ფესვებზე”.
ჟენევაში მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ უკრაინის დელეგაციისგან ელოდება დეტალურ მოხსენებას.
დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე ზელენსკის თათბირი ჰქონდა უკრაინის დელეგაციასთან, რომელსაც ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი ხელმძღვანელობს.
ამ თათბირის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელებში დაწერა, რომ გუშინ, 17 თებერვალს იყო სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრები, როგორც ორმხრივი - უკრაინა-ამერიკის, ისე მრავალმხრივი. მათ შორის, უკრაინის, აშშ-ის და რუსეთის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკებები გამართეს სამხედრო და სამხედრო-პოლიტიკურ საკითხებზე. ზელენსკის თანახმად, ეს შეხვედრები მარტივი არ ყოფილა და შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი ცდილობს გააჭიანუროს მოლაპარაკება, რომელიც შესაძლოა, უკვე ფინალურ ეტაპზეც კი ყოფილიყო.
ზელენსკის ინფორმაციით, დღეს მხარეებს უნდა განეხილათ სამხედრო ტყვეების და დაკავებული სამოქალაქო პირების გათავისუფლების საკითხი.
