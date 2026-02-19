პრეზიდენტი ტრამპი ვაშინგტონში უმასპინძლებს „მშვიდობის საბჭოს“ პირველ სხდომას

დღეს, 19 თებერვალს ვაშინგტონში გაიმართება აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ შექმნილი „მშვიდობის საბჭოს“ პირველი სხდომა. ტრამპი ამ საბჭოს თავმჯდომარეა.
თეთრი სახლის პრესმდივნის, კეროლაინ ლივიტის ინფორმაციით, სხდომაში მონაწილეობას მიიღებს 20-ზე მეტი ქვეყანა. ვაშინგტონში 18 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე ლივიტს კონკრეტული ქვეყნები არ ჩამოუთვლია.
- აშშ-ის პრეზიდენტი „მშვიდობის საბჭოს“ პირველ ეტაპზე განიხილავდა ორგანოდ, რომელიც ისრაელსა და ჰამასს შორის საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ კოორდინირებას გაუწევს ღაზის სექტორის მართვას და აღდგენას.
- საბჭოს წესდებით, რომელსაც 2026 წლის იანვარში დავოსში მოაწერეს ხელი 20-მდე ქვეყნის ლიდერებმა, „მშვიდობის საბჭო" განიხილავს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილში კონფლიქტების მოგვარების საკითხსაც.
თეთრი სახლის პრესმდივნის თანახმად, პირველ სხდომაზე პრეზიდენტი ტრამპი გამოაცხადებს საბჭოს წევრი ქვეყნების ვალდებულებას ხუთ მილიარდ დოლარზე მეტი გაიღონ ღაზის სექტორის რეკონსტრუქციისა და ჰუმანიტარული ძალისხმევისთვის და სტაბილიზაციის საერთაშორისო ძალებისთვის მიავლინონ ათასობით წარმომადგენელი.
აშშ-ის პრეზიდენტმა „მშვიდობის საბჭოში" მიიწვია ათეულობით ქვეყანა, მათ შორის უკრაინა, რუსეთი და ბელარუსიც. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებიდან მიწვევა მიიღეს აზერბაიჯანმა და სომხეთმა.
„მშვიდობის საბჭოში“ მუშაობაზე უარი თქვეს დიდმა ბრიტანეთმა და ევროკავშირის არაერთმა ქვეყანამ, მათ შორის გერმანიამ და საფრანგეთმა.
ტრამპის ინიციატივისადმი კრიტიკულად განწყობილთა ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტია, რომ მსოფლიოში კონფლიქტების მოსაგვარებლად უკვე არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაცია - გაერო.
