„არ ვიცით რა მოხდა“ - იპოვეს თბილისში გაუჩინარებული ლატვიელი ქალი

თბილისში რამდენიმე დღით გაუჩინარებული 24 წლის ლატვიის მოქალაქე, ეველინა სმირნოვა, იპოვეს. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაუდასტურა და უთხრა, რომ არავინაა დაკავებული, რადგან დანაშაულის ნიშნები არ ყოფილა.
ეველინა სმირნოვას დედა, ნანია პეტროვა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მისთვის არ არის ცხადი, რა მოხდა სინამდვილეში და არ სჯერა, რომ მისი შვილი 4 დღის განმავლობაში საკუთარი ნებით იყო გაუჩინარებული:
„პოლიციას ვთხოვეთ, რომ სანამ საქართველოში ჩამოვიდოდით მის წამოსაყვანად, ჩემი შვილი კლინიკაში გადაეყვანათ. მე არ ვიცი, ჩემი შვილი რით გააბრუეს, შეიძლება ნარკოტიკებით...
პოლიცია მეუბნება, რომ ის ადეკვატურია, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რა მოხდა მის თავს. გაუშვეს ის ადამიანი, ვისთან ერთადაც იყო გაუჩინარებული ბოლო 4 დღის განმავლობაში. პოლიციას ვთხოვდით, რომ გადაეყვანათ ჩემი შვილი ან კლინიკაში, ან ლატვიის საელჩოში, მაგრამ მითხრეს, რომ ის სრულწლოვანია და უნდა გავუშვათ“.
დროებით გაუჩინარებული გოგოს დედა ამბობს, რომ მისმა შვილმა პოლიციის განყოფილება მეგობარ ბიჭთან ერთად დატოვა, თუმცა ახლა მასთან ერთად არ იმყოფება.
ოჯახი თბილისში გაუჩინარებულ ლატვიის მოქალაქეს, 24 წლის ეველინა სმირნოვას, 15 თებერვლიდან ეძებდა. ინფორმაცია მისი გაუჩინარების შესახებ სოციალურ ქსელში თავდაპირველად ახალგაზრდა ქალის ძმამ გაავრცელა, თბილისში მცხოვრები მიგრანტების ჯგუფში, Expats in Tbilisi-ში.
ეველინა და მისი მეგობარი, ახალგაზრდა კაცი, საქართველოში 12 თებერვალს ჩამოვიდნენ და დაბრუნებას 18 თებერვალს, საღამოს გეგმავდნენ.
ეველინა სმირნოვას მეგობარმა 18 თებერვალს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კვირას, 15 თებერვალს, ისინი სიღნაღში, „ღვინის ექსკურსიაზე“ წავიდნენ. კახეთიდან დაბრუნებულებმა, ავლაბრის მეტროსთან მაღაზიაში შესვლა გადაწყვიტეს. ეველინას კვალი სწორედ ამ დროს დაკარგა:
„მაღაზიიდან რომ გამოვედი, ეველინა აღარ ჩანდა. ველოდე, მაგრამ აღარ გამოჩნდა. პოლიციასთან ერთად დათვალიერებულ გარე სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებში ჩანს, რომ ის უცნობთან ერთად მიდის. მას არ უთქვამს, რომ საქართველოში ვინმეს იცნობს. კამერებში ჩანს, რომ თითქოს მშვიდად მიჰყვება კაცს. ძალადობის მომენტი არ ჩანს“, - უთხრა მან რადიო თავისუფლებას გუშინ.
ამ დროს პოლიცია ქალს უკვე ეძებდა.
რადიო თავისუფლება ცდილობს გაარკვიოს ქალის გაუჩინარებისა და პოვნის დეტალები. სტატია შესაბამისად განახლდება.
ფორუმი