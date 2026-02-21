უნგრეთმა დაბლოკა უკრაინისთვის 90 მლრდ ევროს კრედიტის გაცემა

უნგრეთი აპირებს დაბლოკოს ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის გამოყოფილი 90 მილიარდი ევროს (106 მილიარდი აშშ დოლარის) ოდენობის სესხის პაკეტი, რომელიც ადრე დაამტკიცა ევროკომისიამ.
ბუდაპეშტი პაკეტის დამტკიცებას რუსული ნავთობის მიწოდების განახლებას უკავშირებს. „ჩვენ ვბლოკავთ ევროკავშირის მიერ უკრაინისთვის სესხის გაცემას მანამ, სანამ არ აღდგება უნგრეთში ნავთობის ტრანზიტი მილსადენ „დრუჟბის“ მეშვეობით“, დაწერა უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პეტერ სიიარტომ სოციალურ მედიაში.
უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, მილსადენ „დრუჟბის“ მეშვეობით ნავთობის მიწოდება იანვრის ბოლოდან შეფერხდა რუსული დაბომბვის გამო. კიევი ამავე დროს ხაზს უსვამს, რომ უნგრეთისა და სლოვაკეთის მიერ რუსეთის ნავთობისა და გაზის შესყიდვები ხელს უწყობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებული ომის დაფინანსებას.
უნგრეთი და სლოვაკეთი უკრაინის ხელისუფლებას მიწოდების აღდგენის განზრახ შეფერხებაში ადანაშაულებენ. ორივე ქვეყანა ენერგიის იმპორტისთვის დიდად არის დამოკიდებული ამ მილსადენზე.
სიიარტომ პარასკევს თავის პოსტში დაწერა, რომ უკრაინა „აშანტაჟებს უნგრეთს“. ის ასევე ამტკიცებს, რომ კიევი თანამშრომლობს უნგრეთის ოპოზიციასთან და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ბრიუსელში, რათა უნგრეთის საპარლამენტო არჩევნების წინ საწვავის ფასები გაზარდოს. აპრილში დაგეგმილ არჩევნებთან დაკავშირებით მედიასაშუალებები აღნიშნავენ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი 16 წლის განმავლობაში პირველად დგას არჩევნებში დამარცხების პერსპექტივის წინაშე.
სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ ფიცომ შაბათს სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ ბრატისლავა უკრაინისთვის საგანგებო ელექტროენერგიის მიწოდებას შეწყვეტს, თუ კიევი ორშაბათამდე, 23 თებერვლამდე, ვერ აღადგენს მილსადენ „დრუჟბის“ მეშვეობით ნავთობის მიწოდებას. ფიცომ სწორი უწოდა სლოვაკეთის უარს უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ევროპულ სესხში მონაწილეობაზე. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეს ფინანსური მხარდაჭერა არ გამოიწვევს ფინანსურ ვალდებულებებს ევროკავშირის სამი წევრი სახელმწიფოსთვის - უნგრეთისთვის, სლოვაკეთისთვის და ჩეხეთისთვის.
„უკრინფორმმა“ 21 თებერვალს გაავრცელა ინფორმაცია წერილის შესახებ, რომელიც ევროკავშირში უკრაინის წარმომადგენლობამ გაუგზავნა ევროკომისიას. წერილში ნათქვამია, რომ მილსადენ „დრუჟბის“ მიმდინარე რემონტთან დაკავშირებით უკრაინის მხარე გამოდის წინადადებით, განხილულ იქნეს ევროპის ქვეყნებში ნავთობის ტრანსპორტირების შესაძლებლობა უკრაინის ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, მათ შორის საზღვაო გზით „ოდესა-ბროდის“ მილსადენის მეშვეობით.
შარშან დეკემბერში ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ უკრაინას ორი წლის განმავლობაში 90 მილიარდ ევრომდე გამოუყოფენ. ეს გადაწყვეტილება ევროპარლამენტმა ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა. პირველი სახსრების გამოსაყოფა ჯერ კიდევ საჭიროებს ევროკავშირის საბჭოს საბოლოო დამტკიცებას, რომელიც ეროვნული მინისტრებისგან შედგება. ახლა კენჭისყრა გადაიდო.
დაგეგმილი თანხები განკუთვნილია უკრაინის ყველაზე გადაუდებელი ფინანსური საჭიროებების დასაფარად 2027 წლის ბოლომდე. საერთო თანხიდან 60 მილიარდი ევრო თავდაცვისთვისაა განკუთვნილი.
ფორუმი