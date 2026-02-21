ზელენსკიმ სანქციები დაუწესა "ჩრდილოვანი ფლოტის" გემების კაპიტნებს

ამის შესახებ მისი პრესსამსახური იტყობინება. ზელენსკიმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებებს შეზღუდვების ორ ახალ პაკეტზე. ისინი მოიცავს უკრაინაში აქტივების ბლოკირებას, ქვეყნის თავზე ფრენის აკრძალვას და მიწის შესყიდვის აკრძალვას.
სანქციების ერთ-ერთი პაკეტი „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ფუნქციონირებას უკავშირდება. იმათ შორის, ვისაც შეეხო ახალი ზომები, არიან 11 ქვეყნის მოქალაქეები. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით, შავ, წითელ და ბალტიის ზღვებში სიტუაციის მონიტორინგმა აჩვენა, რომ სანქციების სიაში შეყვანილი კაპიტნები მართავდნენ რუსეთის „ჩრდილოვანი ფლოტის“ გემებს და ნავთობი გადაჰქონდათ ევროკავშირის, დიდი შვიდეულის და სხვა სახელმწიფოების მიერ დაწესებული სანქციების დარღვევით, იუწყება „უკრაინსკა პრავდა“.
სანქციების მეორე პაკეტი ვრცელდება რუსეთის 46 მოქალაქეზე, ირანის ორ მოქალაქეზე და 44 რუსულ კომპანიაზე, რომლებიც ემსახურებიან რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსს. ჩამოთვლილი კომპანიები აწვდიან, ავითარებენ, აწარმოებენ და არემონტებენ აღჭურვილობას, ელექტრონულ საბრძოლო სისტემებს და სათადარიგო ნაწილებს რუსეთის სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსისთვის. მათი პროდუქცია გამოიყენება ბალისტიკური და ფრთოსანი რაკეტების, მოიერიშე და სადაზვერვო დრონების, მცირე ზომის იარაღისა და საბრძოლო მასალის წარმოებაში.
„ირანის ორი მოქალაქე მონაწილეობს საავიაციო სათადარიგო ნაწილებისა და კომპონენტების მიწოდებაში სანქციების დარღვევით. ეს მოხდა ირანის საჰაერო ხომალდების წარმოების კორპორაციის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელიც რუსეთის პარტნიორია Shahed დრონების შემუშავებასა და წარმოებაში და უკვე ექვემდებარება სანქციებს უკრაინის, შეერთებული შტატების, შვეიცარიისა და ახალი ზელანდიის მხრიდან“, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ.
„ჩრდილოვან ფლოტს“ უწოდებენ ტანკერებს, რომლებსაც მოსკოვი იყენებს 2022 წლის თებერვალში უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის დაწყების შემდეგ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გვერდის ავლით.
ფორუმი