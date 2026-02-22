ირანისა და აშშ-ის შეხედულებები სანქციების შემსუბუქებასთან დაკავშირებით განსხვავებულია, განუცხადა ირანელმა ოფიციალურმა პირმა Reuters-ს

ირანსა და შეერთებულ შტატებს განსხვავებული შეხედულება აქვთ თეირანისთვის მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ სანქციების გაუქმების მასშტაბებისა და მექანიზმის გარშემო, განუცხადა ირანის მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა Reuters-ის სააგენტოს 22 თებერვალს და დასძინა, რომ ახალი მოლაპარაკება მარტის დასაწყისში იგეგმება.
მან განაცხადა, რომ თეირანს შეუძლია სერიოზულად განიხილოს მაღალგამდიდრებული ურანის (HEU) მარაგის ნაწილის ექსპორტის, მისი სისუფთავის შემცირების და ურანის გამდიდრების შესახებ რეგიონული კონსორციუმის შექმნის შესაძლებლობა, მაგრამ სანაცვლოდ უნდა იქნას აღიარებული ირანის „მშვიდობიანი ბირთვული გამდიდრების“ უფლება.
„მოლაპარაკებები გრძელდება და არსებობს შუალედური შეთანხმების მიღწევის შესაძლებლობა“, - თქვა ოფიციალურმა პირმა.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ 20 თებერვალს განაცხადა, რომ ამ კვირაში შეერთებულ შტატებთან ბირთვული მოლაპარაკებების შემდეგ, ის ელოდება, რომ კონტრწინადადების პროექტი მზად იქნება რამდენიმე დღეში. ამის ფონზე აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გამოდის განცხადებით, რომ ის განიხილავს ირანზე შეზღუდული სამხედრო დარტყმების შესაძლებლობას.
მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ თეირანი არ გადასცემს სხვას ნავთობისა და მინერალური რესურსების კონტროლს, თუმცა ამერიკულ კომპანიებს ყოველთვის შეეძლებათ მონაწილეობა მიიღონ ირანის ნავთობისა და გაზის საბადოების ათვისებაში კონტრაქტორების სახით.
აშშ-მა ბოლო კვირებში ირანის მახლობელ რეგიონში მკვეთრად გაზარდა სამხედრო ყოფნა. ტრამპმა განკარგულება გასცა, იქ გაიგზავნოს მეორე ავიამზიდი, ასევე დამატებითი ხომალდები და ავიაცია.
19 თებერვალს მან განაცხადა, რომ ირანს სამხედრო მოქმედებები ემუქრება, თუკი მოლაპარაკებები შედეგს ვერ გამოიღებს. „არსებით შეთანხმებას უნდა მივაღწიოთ, სხვაგვარად ცუდი რამეები მოხდება,“ თქვა ტრამპმა და განმარტა, რომ ირანს მისცა 10-15 დღიანი ვადა.
