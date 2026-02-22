Accessibility links

აშშ-ის საიდუმლო სამსახურის ცნობით, ფლორიდაში ტრამპის რეზიდენციაში შეღწევის მცდელობისას ტყვიით მოკლეს ერთი პირი

აშშ-ის საიდუმლო სამსახურის აგენტებმა მოკლეს შეიარაღებული პირი. ის უკანონოდ შევიდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მარ-ა-ლაგოს რეზიდენციაში. 22 თებერვალი, 2026 წელი
აშშ-ის საიდუმლო სამსახურმა 22 თებერვალს განაცხადა, რომ მისმა აგენტებმა ესროლეს და მოკლეს შეიარაღებული პირი, რომელიც უკანონოდ შევიდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მარ-ა-ლაგოს რეზიდენციაში, ფლორიდაში.

ინციდენტის დროს, რომელიც ოფიციალური პირების თქმით, დაახლოებით ღამის 1:30 საათზე მოხდა, ტრამპი ვაშინგტონში იმყოფებოდა.

„შეიარაღებული კაცი დღეს დილით ადრე მარ-ა-ლაგოს დაცულ პერიმეტრში უკანონოდ შეჭრის შემდეგ, აშშ-ის საიდუმლო სამსახურის აგენტებმა და პალმ ბიჩის ოლქის შერიფმა მოკლეს“, - განაცხადა სააგენტოს წარმომადგენელმა ენტონი გულიელმიმ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.

ეჭვმიტანილი, 20 წლამდე ასაკის მამაკაცი, მარ-ა-ლაგოს რეზიდენციის ჩრდილოეთის მხარეს, ჭიშკართან შენიშნეს. მას, როგორც ჩანს, თოფი და საწვავით სავსე კანისტრა ეჭირა“, - ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში.
აგენტები მამაკაცს დაუპირისპირდნენ და ცეცხლი გახსნეს. არცერთი ამერიკელი ოფიცერი არ დაშავებულა.

ტრამპი რამდენიმე მკვლელობის შეთქმულების ან მცდელობის სამიზნე გახდა.

ამ თვის დასაწყისში, 59 წლის რაიან რაუთს, რომელმაც 2024 წლის სექტემბერში, აშშ-ის არჩევნებამდე ორი თვით ადრე, ფლორიდის გოლფის მოედანზე პრეზიდენტის მკვლელობა დაგეგმა, სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა.

რაუთის მიერ ტრამპზე დაგეგმილი თავდასხმა რესპუბლიკელი ლიდერის მკვლელობის მცდელობიდან ორი თვის შემდეგ განხორციელდა პენსილვანიაში, სადაც 20 წლის მეთიუ კრუკსმა მიტინგის დროს რამდენიმე გასროლა განახორციელა, რომელთაგან ერთ-ერთი ტრამპს მარჯვენა ყურში მოხვდა.
ეს თავდასხმა, რომლის დროსაც აქციის მონაწილე მოკლეს, ტრამპის ხელისუფლებაში დაბრუნების გარდამტეხი მომენტი აღმოჩნდა. კრუკსს მაშინვე ესროლეს და მოკლეს უსაფრთხოების ძალებმა. მისი მოტივი უცნობი დარჩა.

