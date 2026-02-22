ტრამპი აცხადებს, რომ თავის ახალ გლობალურ ტარიფებს 15%-მდე გაზრდის.

აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს მიერ აშშ-ს პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ დაწესებული ტარიფების უმეტესობის უკანონოდ ცნობის პასუხად, აშშ-ის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის 15%-იან გლობალურ ტარიფებს დააწესებს.
პარასკევს, 20 თებერვალს ტრამპმა აღნიშნა, რომ სასამართლოს მიერ გაუქმებულ ტარიფებს აშშ-ში შემოსულ ყველა საქონელზე 10%-იანი მოსაკრებლით ჩაანაცვლებდა.
თუმცა, შაბათს მან პლატფორმა Truth Social-ზე დააანონსა, რომ ეს მაჩვენებელი გაიზრდება მაქსიმუმამდე.
„აშშ-ის უზენაესი სასამართლოს მიერ მრავალთვიანი ფიქრის შემდეგ, გუშინ გამოტანილი ტარიფების შესახებ სასაცილო, ცუდად დაწერილი და არაჩვეულებრივად ანტიამერიკული გადაწყვეტილების საფუძვლიანი, დეტალური და სრული განხილვის საფუძველზე, გთხოვთ, ეს განცხადება მიიღოთ დასტურად იმისა, რომ მე, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, დაუყოვნებლივ ვზრდი 10%-იან გლობალურ ტარიფს იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაგანაც ბევრი ათწლეულების განმავლობაში „წეწავდა“ აშშ-ს ყოველგვარი საზღაურის გარეშე (სანამ მე გამოვჩნდებოდი!), სრულად დაშვებულ და სამართლებრივად შემოწმებულ 15%-იან დონემდე“, - დაწერა მან.
ეს ნაბიჯი მოჰყვა აშშ-ის უზენაესი სასამართლოს 2026 წლის 20 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რომელმაც უკანონოდ ცნო ტრამპის წინა ტარიფები (დაწესებული IEEPA-ს საფუძველზე), რადგან სასამართლოს აზრით, პრეზიდენტმა გადაამეტა თავის უფლებამოსილებას და მიითვისა კონგრესის ფუნქცია — გადასახადების დაწესება.
2025 წლის თებერვალში ტრამპმა კანადიდან, ჩინეთიდან და მექსიკიდან შემოტანილ საქონელზე ტარიფები დააწესა და ეს გადაწყვეტილება ახსნა იმით, რომ არასაკმარის ზომებს იღებდნენ აშშ-ის საზღვრის გავლით ფენტანილისა და სხვა უკანონო ნარკოტიკების ტრანსპორტირების წინააღმდეგ.
ძირითადი დეტალები
აპრილში ტრამპმა 10%-იანი ზოგადი ტარიფი გამოაცხადა პრაქტიკულად ყველა ქვეყნიდან იმპორტზე და უფრო მაღალი ტარიფები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებსაც ადმინისტრაცია არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის მონაწილეებად მიიჩნევს.
ტარიფები ძალაში რჩებოდა სასამართლო დავის მთელი პროცესის განმავლობაში.
ტრამპმა რისხვა გამოხატა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების მიმართ. მან განსაკუთრებით გააკრიტიკა ორი მოსამართლე, რომლებიც მან წარადგინა პირველი საპრეზიდენტო ვადის დროს.
აშშ-ის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ის ახალ 10%-იან გლობალურ ტარიფს დააწესებს განსხვავებული სამართლებრივი ინსტრუმენტების საშუალებით.
