Deutschlandfunk-ი: "ბერლინალეს" დირექტორს თანამდებობიდან ათავისუფლებენ

"ბერლინალეს" საქმიანობის გარშემო კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა 26 თებერვალს არის დაგეგმილი. საბჭოს თავმჯდომარეობს კულტურის სახელმწიფო მინისტრი ვოლფრამ ვაიმერი.
Deutschlandfunk-ის ბერლინის სტუდიიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, შეხვედრა, სავარაუდოდ, ტრიშა ტატლის, როგორც "ბერლინალეს" დირექტორის, უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას გამოიწვევს. განხილვები შეეხება ფესტივალის რეფორმირებასაც.
“ბერლინალეზე,” ალხატიბის განცხადების გამო გერმანიის გარემოს დაცვის მინისტრმა, კარსტენ შნაიდერმა ღონისძიება დატოვა.
21 თებერვალს დაჯილდოების ცერემონიაზე კვლავ გაისმა პალესტინელების მომხრე განცხადებები და გამოჩნდა პალესტინური სიმბოლოები. სირიელ
-პალესტინელმა რეჟისორმა აბდალაჰ ალხატიბმა სცენაზე გერმანია „ღაზაში გენოციდში“ მონაწილეობაში დაადანაშაულა.
მას გადაეცა „საუკეთესო სადებიუტო ფილმის“ ჯილდო თავისი ფილმისთვის „ალყის ქრონიკები“. მის გამოსვლას აუდიტორიის ზოგიერთი წევრი ტაშით შეხვდა.
ტატლმა პრიზების გადაცემამდე საგანგებო განცხადება გააკეთა და სხვათა შორის, თქვა, რომ “ჩვენ პატივს ვცემთ მათ, ვინც ხმამაღლა საუბრობს, მაშინაც კი, თუ არ ვეთანხმებით ჩვენს წინააღმდეგ წაყენებულ ყველა ბრალდებას”.
"ბერლინალეს” ხელმძღვანელმა ილაპარაკა, რითაც ამაყობს: “ამ ათი დღის განმავლობაში “ბერლინალე” ისეთივე დარჩა, როგორიც იყო: ადგილი, სადაც ადამიანები საჯაროდ იკრიბებიან, სადაც ყველას სიხარულით ხვდებიან განსხვავებების მიუხედავად, სადაც შეგიძლიათ ერთად დასხდეთ სიბნელეში და სამყაროს სხვების თვალით შეხედოთ”.
გაზეთ „ბილდის“ ცნობით, დაჯილდოების ცერემონია კულტურის მინისტრისთვის ერთადერთი პრობლემა არ არის. 56 წლის ტატლმა ფოტოები გადაიღო ერთი კვირით ადრე გადამღებ ჯგუფთან პალესტინის დროშითა და შარფებით. ტატლი ბერლინალეს დირექტორია 2024 წლის მერე.
