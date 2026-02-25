ისრაელელმა მოსახლეებმა პალესტინელთა ტერიტორიაზე - სოფელში კარვებს და მანქანებს ცეცხლი წაუკიდეს - Reuters-ი

ეს ისრაელის მიერ ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე პალესტინელების წინააღმდეგ ისრაელელთა ძალადობის ბოლო ინციდენტს წარმოადგენს.
Reuters-ის მიერ გადამოწმებულ ვიდეოებში ჩანს ნიღბიანი კაცების ჯგუფი, რომლებიც, ადგილობრივი მაცხოვრებლების თქმით, ისრაელელი მოსახლეები იყვნენ, რომლებიც ქალაქ ჰებრონთან ახლოს მდებარე სოფელს უახლოვდებოდნენ და მოგვიანებით მანქანებსა და პალესტინელთა საკუთრებას წვავდნენ.
„ისინი თითქმის ყოველდღე გვესხმიან თავს, განმეორებით, რადგან მთავარ გზასთან ახლოს ვცხოვრობთ... გუშინ ღამით ყველგან ცეცხლი წაუკიდეს“, - განუცხადა ოთხშაბათს Reuters-ს სუსიას მცხოვრებმა, ჰალიმა აბუ ეიდმა.
ისრაელის სამხედროებმა განაცხადეს, რომ მათ ჯარისკაცები გააგზავნეს „პალესტინის ქონების განზრახ დაწვის“ შესახებ ინფორმაციის განსახილველად და დაიწყეს გამოძიება ინციდენტთან დაკავშირებით.
ისრაელელი მოსახლეების მხრიდან დასავლეთ ნაპირზე პალესტინელების მიმართ ძალადობა მკვეთრად გაიზარდა 2023 წლის ოქტომბერში ღაზაში ომის დაწყების შემდეგ. გაეროს მონაცემებით, 2026 წელს მოსახლეების თავდასხმების გამო 800-ზე მეტი პალესტინელი იძულებით გადაადგილდა, წერს გერმანიის Deutschlandfunk-ი.
ისრაელის ოფიციალურმა პირმა ადრე მოსახლეების ძალადობა „ექსტრემისტ უმცირესობას“ დააბრალა, თუმცა Reuters-ის რეპორტაჟებმა მოსახლეთა სოციალური მედიის საჯარო არხებში პალესტინური მიწების მიტაცების კარგად ორგანიზებული გეგმები აჩვენა.
გაერთიანებულმა ერებმა 3-დან 16 თებერვლამდე ისრაელელ მოსახლეთა ძალადობის სულ ცოტა, 86 შემთხვევა აღნუსხა, რამაც 146 პალესტინელის იძულებით გადაადგილება და 64 ადამიანის დაშავება გამოიწვია.
ისრაელის მხრიდან მოსახლეთა ძალადობის გამო მათი პასუხისგებაში მიცემა იშვიათია. 2025 წლის ბოლოს, ისრაელის სამეთვალყურეო ჯგუფმა, Yesh Din-მა განაცხადა, რომ 2023 წლის 7 ოქტომბრიდან აღნუსხული ძალადობის ასობით შემთხვევიდან მხოლოდ 2%-ს წაუყენეს ბრალდებები. ისრაელის ულტრამემარჯვენე მმართველმა კოალიციამ ხელი შეუწყო დასახლებების სწრაფ გავრცელებას, ზოგიერთმა მინისტრმა კი ღიად განაცხადა, რომ პალესტინის სახელმწიფოს „დამარხვა“ სურთ.
ისრაელის მიერ 1967 წლის ომის დროს მიტაცებულ ტერიტორიაზე არსებულ დასახლებებს მსოფლიოში
უმეტესობა უკანონოდ მიიჩნევს და გაეროს უშიშროების საბჭოს მრავალრიცხოვან რეზოლუციებში ისრაელს მოუწოდებენ, შეწყვიტოს დასახლებების გავრცელება.
ისრაელი უარყოფს მოსაზრებას, რომ მისი დასახლებები უკანონოა და ამ მიწასთან ბიბლიურ და ისტორიულ კავშირებზე ლაპარაკობს.
Reuters-მა გაავრცელა ცნობა, რომ პალესტინელთა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, ისრაელელმა მოსახლეებმა 25 თებერვლის ღამით პალესტინელთა სოფელ სუსიაში მანქანებსა და კარვებს ცეცხლი წაუკიდეს, განაცხადეს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა.
