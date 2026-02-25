ზელენსკი: უკრაინა რუსეთთან ახალ მოლაპარაკებას მოელის - აშშ ლიდერების ახალ შეხვედრამდე მიგვიყვანს

„ჩვენ მოველით, რომ ეს შეხვედრა შექმნის შესაძლებლობას, რომ მოლაპარაკებები ლიდერების დონეზე გადავიდეს. პრეზიდენტი ტრამპი მხარს უჭერს ნაბიჯების ამ თანმიმდევრობას“, - წერს ზელენსკი X-ზე.
„ეს არის ერთადერთი გზა ყველა რთული და მგრძნობიარე საკითხის გადასაჭრელად და საბოლოოდ ომის დასასრულებლად“.
ზელენსკიმ 25 თებერვალს ასევე თქვა, რომ უკრაინის დელეგაცია, რომელიც ომის გარშემო მოლაპარაკებებში არის ჩართული, 26 თებერვალს შეხვდება აშშ-ის ოფიციალურ პირებს და ომის შემდგომ რეკონსტრუქციაზე, მათ შორის „კეთილდღეობის პაკეტზე“ იმსჯელებს, რუსეთთან სამმხრივი მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის წინ.
