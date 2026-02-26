Accessibility links

რუსეთმა დრონებით და რაკეტებით მორიგი იერიში მიიტანა უკრაინაზე, მათ შორის კიევზე

საილუსტრაციო ფოტო. კიევის ერთ-ერთი ცენტრალური რაიონი ომის დაწყების მეოთხე წლისთავზე, 2026 წლის 24 თებერვალს
რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მორიგი მასირებული შეტევა მიიტანეს უპილოტო საფრენი აპარატებითა და რაკეტებით.

უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე საჰაერო განგაში შუაღამის შემდეგ გამოცხადდა. საჰაერო ძალებმა და რეგიონების ადმინისტრაციებმა მოქალაქეებს თავშესაფრებში გადასვლისკენ მოუწოდეს.

აფეთქებები იყო კიევში, ხარკოვში, ზაპოროჟიეში, კრივოი-როგსა და სხვა ქალაქებში.

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შედეგების შესახებ პირველი ცნობების გავრცელება 26 თებერვლის დილის ექვსი საათიდან დაიწყო.

ხარკოვის მერის, იჰორ ტერეხოვის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, დაშავებულია სულ მცირე 7 ადამიანი. რუსული დრონებით და რაკეტებით შეტევის შედეგად დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლები და გაზსადენი. დანგრეულია ერთი კერძო სახლი. რამდენიმე რაიონში ხანძარი გაჩნდა.

განახლება: დილის რვა საათისთვის ხარკოვის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ქალაქ ხარკოვში და ხარკოვის რაიონის სოფელ რაი-ოლენივკაში დაშავებულია 14 ადამიანი, მათ შორის 7 წლის ბიჭი.

ზაპოროჟიეს ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ივან ფედოროვის წინასწარი მონაცემებით, დაჭრილია 6 ადამიანი. ქალაქ ზაპოროჟიეში დაზიანებულია კერძო და მრავალბინიანი სახლები და ორი სავაჭრო ცენტრი.

კიევის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ტიმურ ტკაჩენკოს ინფორმაციით, დედაქალაქის პეჩერის რაიონში ხანძარი გაუჩნდა 2-სართულიან კერძო სახლს. დარნიცის რაიონში დაზიანებულია 9-სართულიანი სახლი.

დნეპროპეტროვსკის ოლქის ადმინისტრაციული ცენტრის, ქალაქ კრივოი-როგის თავდაცვის საბჭოს ინფორმაციით, დრონით დარტყმის შედეგად დაზიანებულია 5-სართულიანი სახლი. წინასწარი მონაცემებით, დაიჭრა ერთი ადამიანი.





