ჟენევაში დასრულდა აშშ-სა და ირანს შორის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი

ჟენევის მოლაპარაკებებზე აშშ-ს წარმოადგენდნენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარგზავნილი სტივ უიტკოფი და ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი. წინა რაუნდებს, რომლებიც გაიმართა 7 თებერვალს ომანში და 17 თებერვალს ჟენევაში, შედეგი არ მოუტანია, თუმცა ირანის წარმომადგენლები გარკვეულ პროგრესზე საუბრობენ.
ხუთშაბათს პროგრესზე ილაპარაკა ასევე ომანმა, რომელიც საკონსულტაციო შეხვედრებზე შუამავლის როლში გამოდის.
„დღემნიშვნელოვანი პროგრესით დავასრულეთ აშშ-სა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში,“ განაცხადა ომანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბადრ ალ-ბუსაიდიმ. მისი თქმით, მომავალ კვირაში ვენაში გაიმართება „მოლაპარაკებები ტექნიკურ დონეზე“.
დღევანდელი მოლაპარაკებები ჟენევაში ომანის ელჩის რეზიდენციაში მიმდინარეობდა და ის მთელ დღეს გრძელდებოდა.
გამოცემა Axios-ის თანახმად, უიტკოფი და კუშნერი იმედგაცრუებული იყვნენ იმით, რაც ირანელებისგან მოისმინეს დილის სხდომაზე. თუმცა მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ იგივე გამოცემა იტყობინება, რომ, ამერიკელები მოლაპარაკებების შედეგებს დადებითად აფასებენ.
CNN-ის ცნობით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ და სტივენ უიტკოფმა შუამავლების გარეშე გამართეს მოლაპარაკებები, მაგრამ ეს ცნობა ოფიციალურად არ დაუდასტურებიათ.
24 თებერვალს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კონგრესისადმი მიმართვაში განაცხადა, რომ ირანს გარიგება სურს, რათა თავიდან აიცილოს აშშ-ის დარტყმები, მაგრამ თეირანს ჯერ არ უკისრია პასუხისმგებლობა, რომ არასოდეს შექმნის ბირთვულ იარაღს.
ფორუმი