ტრამპმა ირანი გააფრთხილა, უარი თქვას „უძლიერესი" დარტყმის განზრახვაზე

ისრაელის და აშშ-ის სამხედრო ოპერაციის შედეგად, 28 თებერვალს აიათოლა ალი ხამენეის სიკვდილის შემდეგ „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი“ დაიმუქრა, რომ პასუხი „უძლიერესი“ იქნება.
ამ განცხადების პასუხად პრეზიდენტმა ტრამპმა თავის სოციალურ ქსელ Truth Social-ში 1 მარტს დაწერა, რომ ირანის განცხადებით, დღეს იქნება იმაზე უფრო ძლიერი დარტყმა, ვიდრე ოდესმე, მაგრამ უმჯობესი იქნება, თუ ამას არ გააკეთებენ, რადგან პასუხად მიიღებენ „აქამდე არნახული ძალის დარტყმას”.
მანამდე ტრამპმა განაცხადა, რომ ბევრ წევრს „გუშაგთა კორპუსიდან“, პოლიციიდან და უსაფრთხოების სხვა ძალებიდან ომი აღარ სურს, ამიტომ სანამ ჯერ კიდევ შეუძლიათ იმუნიტეტით ისარგებლონ და სიკვდილს გადაურჩნენ, იმედია, ირანელ პატრიოტებს შეუერთდებიან და ერთად იმუშავებენ, რათა ქვეყანას დაუბრუნონ დიდებულება, რომელსაც იმსახურებს.
ტელეკომპანია Al Jazeera ირანის „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსზე“ დაყრდნობით დღეს, 1 მარტს იუწყება, რომ ირანის ძალებმა რაკეტებით და დრონებით შეუტიეს რეგიონში 27 ამერიკულ სამხედრო ბაზას და ისრაელის არმიის შტაბ-ბინას თელ-ავიივში, საავიაციო ბაზას და სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის ობიექტს. დამოუკიდებელი წყაროებით ეს ინფორმაცია დადასტურებული არ არის.
ისრაელის თავდაცვის არმიამ 1 მარტს დაადასტურა ირანის მხრიდან მორიგი სარაკეტო შეტევა, რომელიც მისი ინფორმაციით, საჰაერო თავდაცვამ მოიგერია.
ისრაელის არმიის ცნობითვე, დღეს ირანის დასავლეთსა და ცენტრში დაარტყეს კიდევ 30-ზე მეტ სამხედრო ობიექტს.
- 28 თებერვალს ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყეს მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია, რომლის სამიზნედ გამოაცხადეს ისლამური რესპუბლიკის სამხედრო ობიექტები და ხელისუფლების პირველი პირები.
- პასუხად ირანის ისლამური რესპუბლიკის ძალებმა იერიში მიიტანეს ისრაელზე და შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე კატარში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ბაჰრეინში, საუდის არაბეთსა და კუვეიტში.
- ორგანიზაცია „წითელი ნახევარმთვარის“ ირანის ოფისის ცნობით, 28 თებერვალს ირანში დაიღუპა 200-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის 100-ზე მეტი ქალაქ მინაბში, გოგონათა სკოლაზე დარტყმის შედეგად. ამავე ოფისის ინფორმაციით, ირანში დაჭრილია 700-ზე მეტი ადამიანი.
- ირანის წინააღმდეგ მასშტაბურ სამხედრო ოპერაციას წინ უძღოდა აშშ-ისა და ისლამური რესპუბლიკის უშედეგო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ვაშინგტონი მოითხოვდა პროგრამის დახურვას, თეირანი კი ირწმუნებოდა, რომ პროგრამას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები აქვს.
ფორუმი