ირანის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე აშშ-სა და ისრაელს ემუქრება. ფარსის სააგენტო: მოკლეს პოლიციის დაზვერვის უფროსი

“გუშინ ირანმა რაკეტები დაუშინა აშშ-სა და ისრაელს და ზიანი მიაყენა. დღეს ისეთი ძალით დავარტყამთ, როგორიც მათ აქამდე არასდროს განუცდიათ“, - თქვა ლარიჯანიმ X-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში.
1 მარტის ცნობით, როგორც იტყობინება ადგილობრივი მედია, ირანის პოლიციის დაზვერვის უფროსი ღოლამრეზა რეზაიანი ისლამურ რესპუბლიკაზე აშშ-სა და ისრაელის თავდასხმების დროს დაიღუპა.
„ეროვნული პოლიციის დაზვერვის ხელმძღვანელი, გენერალი ღოლამრეზა რეზაიანი, გუშინდელი (შაბათს) მტრის თავდასხმების შემდეგ დაიღუპა“, - იტყობინება Fars-ის სააგენტო სხვა მედიასაშუალებებთან ერთად.
ისრაელისა და აშშ-ის თავდასხმების დროს მოკლული არიან ისლამური რესპუბლიკის უსაფრთხოების საბჭოს ყოფილი მდივანი ალი შამხანი და შეიარაღებული ძალების „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ მეთაური მოჰამად ფაქფური.
შამხანი უზენაესი ლიდერის, ასევე სამხედრო ოპერაციის შედეგად 28 თებერვალს მოკლული აიათოლა ალი ხამენეის მრჩეველიც იყო.
ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, მასთან ერთად დაიცოცნენ ხამენეის ქალიშვილი, სიძე და შვილიშვილიც.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი გააფრთხილა, უარი თქვას საპასუხო დარტყმებზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებს „არნახული ძალის დარტყმას“.
