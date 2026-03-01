Accessibility links

ისრაელმა 20 ათასი რეზერვისტის მობილიზაცია გამოაცხადა

ისრაელის სამაშველო ძალები ირანის ჭურვის ჩამოვარდნის ადგილას თელ-ავივში. 1 მარტი, 2026 წელი
ისრაელის სამაშველო ძალები ირანის ჭურვის ჩამოვარდნის ადგილას თელ-ავივში. 1 მარტი, 2026 წელი

ისრაელის არიის შინაგანი ფრონტის სარდლობამ გამოაცხადა რეზერვისტების მობილიზაციის შესახებ. 20 ათასი რეზერვისტის მობილიზაციის მიზანი, სარდლობის თანახმად, სამოქალაქო პირების დახმარებაა ირანის სარაკეტო თავდასხმების დროს.

თავის ვებგვერდზე სარდლობა წერს, რომ სამსახურში “გაწვეულია დაახლოებით 20 ათასი რეზერვისტი,” რომლებიც შეუერთდებიან შინაგანი ფრონტის ძალებს მთელ ქვეყანაში.

ირანზე აშშ-ის და ისრაელის საჰაერო იერიშების დაწყების საპასუხოდ, 28 თებერვალს, ირანმა სამიზნეში ამოიღო ისრაელი.

ისრაელის არმიამ მოქალაქეებს განგაშის დროს დაცულ ადგილებში დარჩენისკენ მოუწოდა. საჰაერო თავდაცვის ძალები მუშაობენ რაკეტებისა და დრონების გადატაცებაზე.
ისრაელის თავდაცვა ადასტურებს, რომ რამდენიმე ადგილას რაკეტა სამიზნეს მოხვდა. მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ ცნობებს ისრაელი არ ავრცელებს.


