ISNA-ს ცნობით, ალირეზა არაფი ირანის დროებითი ხელმძღვანელი ორგანოს - ირანის მმართველთა საბჭოს მესამე წევრი იქნება

ირანის კონსტიტუციით, ეს არის სამწევრიანი ორგანო, რომელსაც უზენაესი მმართველის როლის შესრულება ევალება ექსპერტთა ასამბლეის მიერ ახალი ლიდერის არჩევამდე.
ამ დროებით საბჭოში შედიან პრეზიდენტი, სასამართლო ხელისუფლების თავმჯდომარე დაიურისტი.
იურისტი გუშაგთა 12-წევრიანი საბჭოს რიგებიდან ირჩევა.
მმართველთა საბჭოს წევრი არაფი იქნება პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშქიანთან და სასამართლო ხელისუფლების თავმჯდომარე ღოლამჰოსეინ მოჰსენი ეჯეისთან ერთად.
ირანის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ალი ხამენეი 28 თებერვალს თეირანში, აშშ-ის და ისრაელის საჰაერო თავდასხმის დროს დაიღუპა.
