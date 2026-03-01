კიაი კალასი: ახლა გზა სხვა ირანისკენ არის გახსნილი

„რა მოხდება შემდეგ, გაურკვეველია. თუმცა, ახლა გზა სხვა ირანისკენ არის გახსნილი, ისეთისკენ, რომლის ფორმირების თავისუფლებაც მის ხალხს შეიძლება ჰქონდეს“, - განაცხადა კალასმა სოციალურ მედია პლატფორმა X-ზე.
„მე კონტაქტი ვარ პარტნიორებთან, მათ შორის რეგიონში მყოფ პირებთან, რომლებიც ირანის სამხედრო მოქმედებების სიმძიმეს განიცდიან, რათა ვიპოვო პრაქტიკული ნაბიჯები დეესკალაციისთვის“.
ალი ხამენეი 28 თებერვალს მოკლეს თეირანზე ისრაელის აშშ-ის საჰაერო დარტყმების დროს.
ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ ესაუბრა იორდანიის მეფე აბდულაჰს და იორდანიას ევროპის კავშირის მხრიდან „სრული სოლიდარობა“ გამოუცხადა ირანის თავდასხმების პირობებში.
„ხამენეის წასვლით, ირანის ხალხისთვის განახლებული იმედი გაჩნდა. ჩვენ უნდა უზრუნველვყოთ, რომ მომავალი მათ ეკუთვნით, რათა მათ შეძლონ მოთხოვნისა და ფორმირების უზრუნველყოფა“, - განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა. „ამავდროულად, ეს მომენტი არასტაბილურობის რეალურ საფრთხეს შეიცავს, რომ შეიძლება რეგიონში ძალადობის სპირალი განავითაროს,” - თქვა მან.
