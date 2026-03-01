Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ისრაელის სამთავრობო თვითმფრინავი უსაფრთხოების მიზნით ბერლინში დააყენეს

ისრაელის სახელმწიფო თვითმრინავი ბერლინის აეროპორტში. 1 მარტი, 2026 წელი
ისრაელის სახელმწიფო თვითმრინავი ბერლინის აეროპორტში. 1 მარტი, 2026 წელი

Reuters-ის სააგენტო ავრცელებს ცნობას, გერმანიის მთავრობაში წყაროებზე დაყრდნობით, რომ ისრაელმა თავისი ოფიციალური სამთავრობო თვითმფრინავი გერმანიაში გადაიყვანა.

თვითმფრინავი უსაფრთხოების მიზნით ბერლინის აეროპორტზე დააყენა მას შემდეგ, რაც აშშ-მა და ისრაელმა საჰაერო იერიშები მიიტანა ირანზე, რასაც სხვათა შორის, ემსხვერპლა ირანის უზენაესი მმართველი აიათოლა ალი ხამენეი, და რის საპასუხოდ ირანმა დაარტყა აშშ-ის სამხედრო ბაზებს რეგიონში, ასევე ისრაელის ქალაქებს.

Flightradar24-ის ფრენის მეთვალყურეობის სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თვითმფრინავი ისრაელიდან 28 თებერვალს, შუადღისას გაფრინდა და წრე დაარტყა ხმელთაშუა ზღვის თავზე, სანამ საღამოს გერმანიაში დაფრინდებოდა.

სამთავრობო წყაროების ცნობით, რეისი ისრაელის მთავრობამ წინასწარ გაატარა რეგისტრაციაში. მათ დასძინეს, რომ ბორტზე მხოლოდ ეკიპაჟის წევრები იმყოფებოდნენ.

ისრაელის სახელმწიფო თვითმფრინავი, „სიონის ფრთა“, არის Boeing 767-ის ტიპის თვითმფრინავი, რომელიც საგანგებოდაა აღჭურვილი ოფიციალური სამთავრობო ვიზიტებისთვის.

ფორუმი

XS
SM
MD
LG