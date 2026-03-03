Accessibility links

შსს „ლიბერთის“ სათავო ოფისში ხანძრის სავარაუდო მიზეზს ასახელებს

გამოძიება „სხვისი ნივთის დაზიანების“ მუხლით დაიწყო.
გამოძიება „სხვისი ნივთის დაზიანების“ მუხლით დაიწყო.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო „ლიბერთი ბანკის“ სათავო ოფისში ხანძრის სავარაუდო მიზეზს ასახელებს და აცხადებს, რომ გამოძიება გრძელდება.

შსს-ს თანახმად, „ლიბერთი ბანკის“ შენობის ერთ-ერთ სართულზე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობდა, რაშიც გამოყენებული იყო შედუღების აპარატი.

„სავარაუდოდ, შედუღების აპარატიდან წარმოქმნილმა ცეცხლის ნაპერწკლებმა გამოიწვიეს აალება, რომელიც სხვა სართულებზეც გავრცელდა“, - აცხადებს სამინისტრო.

თუმცა შსს ასევე აცხადებს, რომ სამართალდამცავები „მუშაობენ ხანძრის გამომწვევ ყველა სხვა შესაძლო ვერსიაზე“ და „ხანძრის გამომწვევი ზუსტი მიზეზის დასადგენად მიმდინარეობს შესაბამისი ღონისძიებები და დანიშნულია ექსპერტიზა“.

რა დაზიანდა

ხანძარი 3 მარტს, გამთენიისას გაჩნდა ბანკ „ლიბერთის“ სათავო ოფისში, რომელიც თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარეობს.

ცეცხლი შენობის ერთ მხარეს, რამდენიმე სართულის სიმაღლეზე იყო მოდებული.

ბანკიც და შსს-ც აცხადებენ, რომ ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა.

დილით „ლიბერთის” ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, რომლის თანახმადაც:

  • ცეცხლი გაჩნდა დამხმარე ლიფტის შახტაში,
  • ხანძარი ადრეულ ეტაპზე აღმოაჩინეს და
  • შესაბამისი სამსახურების დროული რეაგირების შედეგად არ გავრცელებულა საოფისე სივრცეებში.

დაზიანებულია შენობის მარცხენა კიდის ფასადი.

გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლით, - რაც სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.

„ლიბერთიში” აცხადებენ, რომ ბანკის ფუნქციონირებას საფრთხე არ ემუქრება და მომსახურების პროცესი შეუფერხებლად გაგრძელდება.

ბანკ „ლიბერთის“ ერთ-ერთი მფლობელი ბიზნესმენი ირაკლი რუხაძეა.

2026 წლის თებერვლის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ მან გაყიდა პროსახელისუფლებო პოზიციის მქონე ტელეკომპანია „იმედი".

2026 წლის 24 თებერვალს „იმედს" სანქციები დაუწესა დიდმა ბრიტანეთმა.

