საქართველო არ უერთდება 11 ქვეყნის ბოიკოტს და ზამთრის პარალიმპიადის გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებს

საქართველო არ უერთდება 11 ქვეყნის ბოიკოტს და მონაწილეობას მიიღებს ზამთრის XIV პარალიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიაში, რომელიც 6 მარტს გაიმართება იტალიის ქალაქ ვერონაში. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა რატი იონათამიშვილმა.
- ბოიკოტის მიზეზია საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, 6 რუს და 4 ბელარუს სპორტსმენს რუსეთის და ბელარუსის ეროვნული დროშებით გამოსვლის უფლება მისცეს.
- რუს სპორტსმენებს ოლიმპიადაში ეროვნული სიმბოლიკით მონაწილეობა 2018 წლიდან ჰქონდათ აკრძალულ "დოპინგსკანდალის" გამო.
- ხოლო 2022 წლიდან უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, რუსეთის და მისი მოკავშირე ბელარუსის სპორტსმენებს ოლიმპიურ შეჯიბრებებში ეროვნული სიმბოლიკით მონაწილეობა აკრძალული აქვთ და მხოლოდ ნეიტრალური სტატუსით მონაწილეობა შეუძლიათ.
რატი იონათამიშვილის თანახმად, რუსი და ბელარუსი პარალიმპიელი სპორტსმენების ეროვნული სიმბოლიკით მონაწილეობასთან დაკავშირებით, პოზიცია ორგზის გამოხატეს - პეკინის ზამთრის პარალიმპიური თამაშების წინ პარალიმპიური კომიტეტების საერთაშორისო ასამბლეაზე, ასევე შარშან სექტემბერში საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის გენერალურ ასამბლეაზე სეულში "ჩვენ ვიყავით წინააღმდეგი მათი პირდაპირი მონაწილეობის".
თუმცა, რაც შეეხება თვითონ ზამთრის პარალიმპიურ თამაშებზე, გახსნის ცერემონიაზე მონაწილეობას, მისი თქმით, "ეს საამაყოა".
"საქართველოს მედროშე იქნება ISAF-ის მისიაში (ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების სამშვიდობო მისია) დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურე, პარაათლეტი თემო დადიანი. თუ არ ვცდები, 56 ქვეყნიდან მხოლოდ 11 არის, ვინც გახსნის ცერემონიას და არა უშუალოდ პარალიმპიურ თამაშებს უცხადებს ბოიკოტს. ამ ქვეყნებში არ არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ნორვეგია, შვედეთი, საფრანგეთი, ანუ ჩამოვთვლი იმ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად ძლიერი ნაკრებებით გამოდიან ხოლმე ზამთრის როგორც ოლიმპიურ, ასევე პარალიმპიურ თამაშებზე და ამ შემთხვევაში ჩვენც გახსნის ცერემონიაზე მივიღებთ მონაწილეობას, თუმცა ზოგადად სპორტულ ღონისძიებებზე მონაწილეობასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია უცვლელი რჩება", - თქვა რატი იონათამიშვილმა.
პარალიმპიურ თამაშებში საქართველოდან ორი პარასპორტსმენი იასპარეზებს - თემო დადიანი პარა ქროს-ქანთრის დისციპლინაში, ლუკა ლომაია კი - პარასნოუბორდში.
ზამთრის პარალიმპიურ თამაშებს იტალიის ორი ქალაქი - მილანი და კორტინა - უმასპინძლებს.
კონტექსტი
უკრაინის გადაწყვეტილებას, ბოიკოტი გამოუცხადოს პარალიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას, უერთდება 10 ქვეყანა:
- კანადა;
- ესტონეთი;
- ლატვია;
- ლიეტუვა;
- ნიდერლანდი;
- პოლონეთი;
- ფინეთი;
- ხორვატია;
- ჩეხეთი;
- გერმანია.
პარალიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას პროტესტის ნიშნად არ დაესწრება ევროკომისარი კულტურის და სპორტის საკითხებში, გლენ მიკალეფი.
უკრაინის ეროვნულმა პარალიმპიურმა კომიტეტმა 19 თებერვალს თავის საიტზე გამოაქვეყნა განცხადება, რომ აღშფოთებული არიან საერთაშორისო კომიტეტის „ცინიკური გადაწყვეტილებით”, რომელიც „მკვლელ ქვეყანას“ აძლევს თავისი დროშის აღმართვის შესაძლებლობას.
უკრაინის ეროვნული კომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ რუსეთს და ბელარუსს არ გაუვლით საკვალიფიკაციო პროცესი პარალიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის ლიცენზიის მისაღებად.
ზამთრის ოლიმპიური და პარალიმპიური თამაშების მასპინძელი იტალიის საგარეო საქმეთა და სპორტის მინისტრებმა, ანტონიო ტაიანიმ და ანდრეა აბოდიმ, გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომ იტალიის მთავრობა კატეგორიულად არ ეთანხმება რუსეთისა და ბელარუსის შესახებ საერთაშორისო პარალიმპიური კომიტეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას.
- რუსეთის და ბელარუსის სპორტსმენებმა ისევ ნეიტრალური სტატუსით მიიღეს მონაწილეობა 2026 წლის ზამთრის 25-ე ოლიმპიურ თამაშებში, რომლებიც იტალიის ქალაქებში, მილანსა და კორტინა დ’ამპეცოში გაიმართა(6-22 თებერვალი).
- 2026 წლის ზამთრის პარალიმპიურ თამაშებსაც იტალიის ეს ქალაქები უმასპინძლებენ(6-15 მარტი).
