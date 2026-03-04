ისრაელი იუწყება დარტყმაზე თეირანის საბრძოლო კომპლექსზე

ისრაელის არმიამ მასშტაბური დარტყმა განახორციელა თეირანში მდებარე საბრძოლო კომპლექსზე, სადაც მდებარეობს "ირანის ყველა ძალოვანი სტრუქტურის შტაბ-ბინები" - იუწყება ისრაელის თავდაცვის არმია.
ისრაელის მეომრების მონაცემებით, დარტყმები განხორციელდა შვიდი უწყების სამმართველო ცენტრებზე - მათ შორის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა შტაბ-ბინაზე, დაზვერვის სამმართველოს შტაბ-ბინაზე, "ბასიჯთა" შტაბ-ბინაზე, შიდა უსაფრთხოების ძალებისა და კიბერთავდასხმების უწყების შტაბ-ბინებზე, ასევე შიდა უსაფრთხოების იმ უწყების შტაბ-ბინაზე, რომელიც პასუხისმგებელია დემონსტრაციების ჩახშობაზე.
მსხვერპლის თაობაზე ინფორმაცია არ ვრცელდება.
გამოცემა Axios-ის ცნობით, ისრაელის დაზვერვამ მიიღო ინფორმაცია აშშ-ისა და ირანის შესაძლო მოლაპარაკებებზე ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. თუმცა ამერიკის ოფიციალური პირი გამოცემასთან საუბარში უარყოფს ცნობას, რომ ვაშინგტონს თეირანთან რაიმე კონტაქტი აქვს.
Axios-ის წყაროთა ცნობით, ბოლო დღეებში ირანი აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას შეტყობინებებს გადასცემდა სპარსეთის ყურის და რეგიონის სხვა ქვეყნების მეშვეობით, თუმცა პასუხი არ მიუღია.
აშშ-მა და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო ოპერაცია 28 თებერვალს დაიწყეს. პასუხად, თეირანმა დარტყმები განახორციელა ისრაელზე და სპარსეთის ყურეში მდებარე აშშ-ის სამხედრო ბაზებზე.
ტრამპი მანამდე აცხადებდა, რომ აშშ-ს აქვს "მარადიული ომის" რესურსი და დასძენდა, რომ ირანთან მოლაპარაკების წარმოება უკვე დაგვიანებულია. ირანის უზენაესი ლიდერის მრჩეველი, მოჰამად მოჰბერიც ამბობდა, რომ თეირანი მზადაა აშშ-სთან და ისრაელთან ომი გააგრძელოს "სადამდეც საჭირო იქნება".
ფორუმი