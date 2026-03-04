კონგრესმენი ჯო უილსონი: „ქართულმა ოცნებამ“ საქართველოს ინფრასტრუქტურა ფაქტობრივად ჩააბარა ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას

"ტაქტიკები, რომლებსაც თითოეული დიქტატორი იყენებს, სულ უფრო ემსგავსება ერთმანეთს, ისინი სულ უფრო რთულდება და შემაშფოთებლად ხელშეწყობილია ტექნოლოგიითა და ინოვაციით.
ეს სახელმძღვანელო სრული მასშტაბით არის წარმოდგენილი საქართველოს რესპუბლიკაში", - განაცხადა რესპუბლიკელმა კონგრესმენა ჯო უილსონმა 4 მარტს ჰელსინკის კომისიაში გამართულ მოსმენაზე - "რეაგირება ევროპაში ჩინეთის ინფილტრაციასა და იძულებაზე".
ჯო უილსონმა ევროპის ქვეყნებს ჩინეთის საფრთხესთან მიმართებით სიფხიზლისა და პრინციპულობისკენ მოუწოდა.
რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა საქართველოზე, როგორც რუსეთისა და ჩინეთის ერთობლივი გავლენების ცუდ მაგალითზე ილაპარაკა:
"ბიძინა ივანიშვილისა და მისი „ქართული ოცნების“ დიქტატურამ დააპატიმრა თითქმის ყველა ოპოზიციური ლიდერი, უგულებელყო ქართველი ხალხი, რომელსაც სურს თავისუფლება და კეთილდღეობა და არა ჩინეთის დიპლომატიის მომაკვდინებელი ხაფანგი და რუსული ოლიგარქია.
რუსეთი დიდი ხანია არის ბიძინას ოპერატიული ბაზა და მისი სიმდიდრის წყარო.
მას შემდეგ, რაც 2024 წლის გაყალბებული არჩევნებით „ქართულმა ოცნებამ“ ხელში ჩაიგდო ძალაუფლება, სწორედ ჩინეთი აწვდის სათვალთვალო ტექნოლოგიას, პროპაგანდის არხებსა და ფინანსურ მხარდაჭერას, რაც საჭიროა პროამერიკელი ქართველი ხალხის ნების ჩასახშობად".
კონგრესმენმა უილსონმა საქართველოზე საუბრისას განმარტა შუა დერეფნის მნიშვნელობა აშშ-სთვის და აღნიშნა, რომ "ქართულმა ოცნებამ" ინფრასტრუქტურა ჩინეთს ჩააბარა:
"პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მართებულად მიანიჭა პრიორიტეტი ცენტრალური აზიასა და შუა დერეფანს, ჩვენი მიწოდების ჯაჭვის უზრუნველყოფისა და დივერსიფიკაციისთვის. „ქართულმა ოცნებამ“ ფაქტობრივად ჩააბარა საქართველოს ინფრასტრუქტურა ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას და გაყიდა ქვეყანა დამღუპველი მონობისთვის. ამერიკის წვდომა შუა დერეფანზე ფაქტობრივად კონტროლდება ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მიერ.
დიქტატორები ძალადობრივ ჩაგვრას აძლიერებენ, როცა ყველაზე სუსტები არიან", - განაცხადა ჯო უილსონმა ჰელსინკის კომისიაში გამართულ მოსმენაზე. ომის დამნაშავე პუტინმა მილიონზე მეტი რუსი შეწირა".
უილსონი ევროპას მეტი სიფრთხილისკენ და პრინციპულობისკენ მოუწოდებს, როცა საქმე ეხება ჩინეთთან ურთიერთობებს.
მან მოუწოდა ევროპას რუსეთისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ალიანსს აბსოლუტური პრინციპულობა უნდა დაუპირისპიროთ. მათ მხოლოდ ძალის ენა ესმით
"ჰელსინკის კომისიის" ვებსაიტზე ვკითხულობთ:
"ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რუსეთის აგრესიაზე რეაგირების პრიორიტიზაციის პარალელურად, აშშ-ის მოკავშირეებმა ევროპაში მეორე ავტორიტარულ ძალას მისცეს შესაძლებლობა ხელში ჩაეგდო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სექტორები, სახელმწიფო ინსტიტუტები და კვლევითი სივრცეები. ჩინეთისთვის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის მხარდაჭერა ერთი ნაწილია მის მიერ ევროპის დასუსტებისა და საკუთარ ხედვაზე მორგების დიდი კამპანიისა. ამის განსახორციელებლად, ჩინეთი სხვადასხვაგვარ მიდგომებს მიმართავს, დაწყებული ფარული პოლიტიკური გავლენითა და მტაცებლური ინდუსტრიული პოლიტიკით, გაგრძელებული ტრანსნაციონალური რეპრესიებით".
"ჰელსინკის კომისიის" განცხადებით, ჩინეთისთვის, რომელსაც ომში მყოფი რუსეთი ეხმარება, ტრანსატლანტიკურ ურთიერთბებში ხარვეზებზე კაპიტალიზაციის შესაძლებლობის მიცემა საფრთხეს უქმნის აშშ-ისა და ნატოს სტრატეგიულ ინტერესებს.
ჰელსინკის კომისიის 4 მარტის მოსმენაზე შეეცადნენ შეეფასებინათ ჩინეთის მზარდი წვდომა წამყვან სექტორებზე, მთავრობებსა და ინსტიტუტებზე მთელ ევროპაში და ამ ტენდენციის აღმოფხვრაში აშშ-ის სტრატეგიულ ინტერესზე.
მიწვეულმა პირებმა იმსჯელეს რა როლი შეიძლება შეასრულოს აშშ-მა, რომ მხარი დაუჭიროს მოკავშირეებს ჩინეთიდან მომდინარე საფრთხეებთან გასამკლავებლად სისტემების გაძლიერებაში. ჰელსინკის კომისიაში მიწვეულთაგან ერთ-ერთი ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვიდმანტას ვერბიცკასი იყო. მის გარდა იყო კიდევ ორი სპიკერი: ოდრი ვონგი, American Enterprise Institute-ის არარეზიდენტი უფროსი მკვლევარი და ვალბონა ცენელი, "ატლანტიკური საბჭოს" არარეზიდენტი უფროსი მკვლევარი.
ჰელსინკის კომისიაში 11 თებერვალს საქართველოს შესახებ მოსმენა გაიმართა. მთავარი საკითხი საქართველოში დემოკრატიის უკუსვლა იყო.
"ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის კომისია", იგივე "ჰელსინკის კომისია" არის აშშ-ის ფედერალური მთავრობის დამოუკიდებელი კომისია. ის თვალყურს ადევნებს ადამიანის უფლებრივ, დემოკრატიის, ეკონომიკის, გარემოს დაცვას, როგორც უსაფრთხოების უზრუნველმყოფ ფაქტორებს.
ფორუმი