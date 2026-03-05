აზერბაიჯანი თავდასხმად აფასებს ნახიჩევანის აეროპორტის რაიონზე ირანის ტერიტორიიდან დრონებით შეტევას

- აზერბაიჯანის და ირანის სახელმწიფოებს მჭიდრო ურთიერთობები აქვთ.
- ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციის პირველ დღეს უზენაესი ლიდერის, აიათოლა ალი ხამენეის დაღუპვის გამო აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ირანს სამძიმარი გამოუცხადა და მეგობარ და მოძმე ირანელ ხალხს უსურვა მშვიდობა, სტაბილურობა და კეთილდღეობა.
- აზერბაიჯანის ხელისუფლებას არაერთხელ უთქვამს, რომ არცერთ ქვეყანას არ მისცემს თავისი ტერიტორიის გამოყენების უფლებას მეზობელი ირანის, ან სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციისთვის.
- აზერბაიჯანი ნავთობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმწოდებელია ისრაელისთვის. წლების განმავლობაში ორი ქვეყანა მჭიდროდ თანამშრომლობდა თავდაცვის სფეროშიც.
აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, 5 მარტს, შუადღისთვის ირანის ისლამური რესპუბლიკის ტერიტორიიდან განხორციელდა უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა ნახიჩევანის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე. ის ირანთან საზღვრის მახლობლად მდებარეობს.
ბაქოს თანახმად, ერთი დრონით დარტყმა იყო ნახიჩევანის აეროპორტის შენობაზე, რომელიც დაზიანდა, მეორე დრონი კი სოფელ შაქარაბადის სკოლის შენობასთან ჩამოვარდა. დაიჭრა ორი სამოქალაქო პირი.
აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მკაცრად გმობს ირანის ტერიტორიიდან უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევას.
„აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე თავდასხმა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებისა და ნორმების დარღვევაა და რეგიონში დაძაბულობის გაძლიერებას ემსახურება“, - ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში.
აზერბაიჯანი ირანისგან მოითხოვს, უმოკლეს ვადაში წარმოადგინოს მკაფიო განმარტება, ჩაატაროს შესაბამისი გამოძიება და სასწრაფოდ მიიღოს ზომები, რათა მსგავსი თავდასხმების განმეორება აღარ დაუშვას.
აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ შესაბამისი საპასუხო ზომების მიღების უფლებას იტოვებს.
- შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია 2026 წლის 28 თებერვალს დაიწყეს. მას წინ უძღოდა აშშ-ისა და ისლამური რესპუბლიკის უშედეგო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ვაშინგტონი მოითხოვდა პროგრამის დახურვას, რათა არ დაეშვა თეირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა, ირანი კი ირწმუნებოდა, რომ პროგრამას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები აქვს.
- ირანმა აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციას უპასუხა რაკეტებითა და დრონებით შეტევებით ისრაელზე და სპარსეთის ყურის ქვეყნებში დისლოცირებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე. რეგიონის ქვეყნებში დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდნენ სამოქალაქო ობიექტებიც, მათ შორის აეროპორტები და ნავთობის წარმოების ინფრასტრუქტურა.
