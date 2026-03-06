კომუნიკაციების კომისია "იმედის" და "პოს ტვ-ს" ობიექტურობას შეაფასებს

რათა მაუწყებელთა ობიექტურობა სათანადო პროცედურის საფუძველზე და მაღალი სამართლებრივი სტანდარტით შეფასდეს", - წერს მარეგულირებელი კომისია და იმედს იტოვებს, რომ ეს გადაწყვეტილება სწორი და დაბალანსებული მედიაპრაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანია.
24 თებერვალს, უკრაინაში ომის დაწყებიდან ზუსტად ოთხი წლის შემდეგ, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა, თანამეგობრობისა და განვითარების ოფისმა განაახლა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების სია. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ ფინანსური სანქციები დაუწესა საქართველოში მოქმედ ორ პროსახელისუფლებო ტელევიზიას, „ტელეიმედსა“ და „პოსტივის“ (PosTV).
ფორუმი