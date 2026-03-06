აშშ-მა განაცხადა, რომ დაარტყა დრონების მზიდ Shahid Bahman Bagheri-ს

ცენტრალური სარდლობის მეთაურმა, ადმირალმა ბრედ კუპერმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ აშშ-ის ძალებმა ირანული ხომალდი დაბომბეს, „გემი, რომელიც დაახლოებით მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ავიამზიდის ზომისაა“. „ის ახლა იწვის“, დასძინა მან.
Die Welt-ის ცნობით, Shahid Bahman Bagheri იყო მსოფლიოში პირველი სპეციალიზებული დრონების მზიდი. ეს არის ყოფილი კონტეინერმზიდი Perarin, 240 მეტრი სიგრძისა და 32 მეტრი სიგანის, მაქსიმალური სიჩქარით 20-22 კვანძი (დაახლოებით 40 კმ/სთ). გემს სახელი ეწოდა ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მეთაურის, ბაჰმან ბაგერის პატივსაცემად, რომელიც ერაყში დაიღუპა 1997 წელს და ექსპლუატაციაში შევიდა 2025 წლის დასაწყისში.
თუ გემი ჩაიძირება, ეს იქნება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩაძირული ყველაზე დიდი სამხედრო გემი. გერმანული გამოცემის ცნობით, ირანული დრონების მზიდის წყალწყვა დაახლოებით 42 000 ტონაა. შედარებისთვის, მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ყველაზე დიდი გერმანული საბრძოლო ხომალდის, 1941 წელს ჩაძირული „ბისმარკის“ მაქსიმალური წყალწყვა იყო 50 000 ტონაზე მეტი, ხოლო რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ფლაგმანის, კრეისერ „მოსკვასი“ - 11 500 ტონა.
Die Welt-მა ირანული ხომალდის შესახებ ინფორმაცია ორი დღის წინ გაავრცელა. მანამდე, 2 მარტს, CENTCOM-მა სოციალურ ქსელ X-ში გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც უარყო ირანის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ჩაძირა ამერიკული ავიამზიდი. განცხადების მეორე ნაწილში ნათქვამია, რომ „ერთადერთი ავიამზიდი, რომელიც დაზარალდა, იყო Shahid Bagheri, ირანული ავიამზიდი, რომელსაც დრონები გადაჰქონდა“ და რომ აშშ-ის სამხედროებმა ის ირანის წინააღმდეგ აშშ-სა და ისრაელის მიერ წარმოებული „ოპერაციის დაწყებიდან რამდენიმე საათში“ დაბომბეს.
დრონების გარდა, Shahid Bahman Bagheri-ს შეეძლო ვერტმფრენების, მცირე ზომის ხომალდებისა და რაკეტების გადატანა.
მეთაურმა ბრედ კუპერმა განაცხადა, რომ აშშ-მა ოპერაციის დროს 30 ირანული ხომალდი ჩაძირა.
ფორუმი