ირანის ელჩი: რა საჭიროა დივერსიული და ფარული ქმედებები, როდესაც თავდაცვის ფარგლებში შესაძლებელია მტრის სამხედრო მიზნებზე რეაგირება

"ირანის ისლამური რესპუბლიკა ყოველთვის ხაზს უსვამდა პასუხისმგებლიან და გამჭვირვალე მიდგომას უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში. ამავდროულად, აშკარაა, რომ ირანის ინფრასტრუქტურაზე ნებისმიერ თავდასხმას პირდაპირი, პროპორციული და გადამწყვეტი პასუხი მოჰყვება.
არ დაგავიწყდეთ, ომი ჩვენ არ დაგვიწყია" - წერს ირანის ელჩი საქართველოში 7 მარტს გამოქვეყნებულ სტატუსში. ამავე ტექსტის თანახმად, მას "ახლახანს" ჰქონდა საუბარი ევროპელ დიპლომატთან ისრაელის ელექტროგადამცემ ინსფრასტრუქტურაზე დივერსიული აქტების მომზადებისთვის დაკავებული ადამიანების შესახებ, რაზეც მანამდე მედია წერდა.
ინფორმაცია აზერბაიჯანის უსაფრთხოების სამსახურმა იმის შესახებ, რომ აღკვეთილია „ტერორისტული ოპერაციები და საბოტაჟი, ასევე დაზვერვის მონაცემების შეგროვება, რომლებიც ირანის „ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის“ (IRGC) მიერ იყო დაგეგმილი აზერბაიჯანში“, 6 მარტს გაავრცელა ბაქომ.
